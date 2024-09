Massenschlägerei nach Schalke-Test

IMAGO

Fans von Breda im Schalker Parkstadion

Das Testspiel des FC Schalke 04 gegen den niederländischen Klub NAC Breda ist von einer massiven Massenschlägerei im Nachgang überschattet worden. Nach Polizeiangaben waren 300 Fans beteiligt.

Nach dem Freundschaftsspiel kommt es zur Eskalation. Wie die Polizei Gelsenkirchen berichtet, sei es am Mittwochabend unmittelbar nach der Partie in Gelsenkirchen zu Auseinandersetzungen zwischen Fans im Bereich hinter dem ehemaligen Parkstadion in Richtung Adenauerallee im Gelsenkirchener Stadtteil Erle gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge waren bis zu 200 Schalke-Fans und 100 Anhänger aus Breda beteiligt.

"Linie der Eskalation überschritten"

Die Polizei sei mit massiven Kräften eingeschritten, heißt es weiter. "Durch die Schlägerei wurden offensichtlich mehrere Personen verletzt. Bis zum Eintreffen sofort alarmierter Rettungskräfte entfernten sie sich aber in unbekannte Richtung", berichtet die Polizei Gelsenkirchen. Im Nachgang seien Personalien von mehreren Tatverdächtigen aufgenommen worden.

Zudem habe es einen Einsatz an einer Gaststätte gegeben, in der sich Fans von Schalke und Anhänger aus Enschede getroffen haben. Die beiden Lager verbindet eine Fan-Freundschaft.

"Wenn die Polizei nun auch vermeintliche 'Freundschaftsspiele' mit massiven Polizeikräften schützen muss, ist eine weitere Linie der Eskalation überschritten", sagte der leitende Polizeidirektor Peter Both.

Die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz dauerten an, berichtete die Polizei.

FC Schalke 04 dreht die Partie

Der FC Schalke 04 hatte im Härtetest gegen NAC Breda vor 1400 Zuschauern einen 2:1-Sieg eingefahren. Zwar lagen die Schalker schon nach elf Minuten gegen die Holländer zurück, weil Martin Wasinski kurzzeitig unachtsam agierte und den Ball im Spielaufbau verlor. Danach stand die S04-Abwehr blank und Breda traf nach Pass von Max Balard auf Elias Omarrson, der aus zentraler Position zur Führung versenkte, zum 1:0.

Doch noch im ersten Durchgang schlug der Zweitligist gegen den Gast aus der Eredivisie zurück. Wasinski selbst war es, der seinen Fehler nach 28 Minuten wieder gutmachte und zum 1:1 einnetzte. Dabei profitierte der 20-jährige Schalker von einem Patzer von Breda-Keeper Roy Kortsmit, der dem S04-Defensivmann den Ball in die Füße spielte.

In der 39. Minute drehte Schalke das Spiel dann jedoch endgültig. Ein Fehlpass der Niederländer landete im Fuß von Amin Younes, der den Ball geschickt zu Bryan Lasme durchsteckte, der aus spitzem Winkel zum 2:1 verwandelte.