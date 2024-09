Nächster Rückschlag für BVB-Stürmer

IMAGO/Thomas Bielefeld

Paul-Philipp Besong (l.) fällt erneut verletzt aus

Mittelstürmer Paul-Philipp Besong fiel in der abgelaufenen Saison in der 3. Liga nahezu ein halbes Jahr bei Borussia Dortmund II mit einer Knieverletzung aus. Jetzt droht dem BVB-Youngster die nächste längere Zwangspause.

Eigentlich wollte sich Besong in dieser Spielzeit endlich nachhaltig durchsetzen beim BVB II, nachdem er im Vorjahr aufgrund seiner Verletzung nur 16 Partien bestreiten konnte.

Nach lediglich einem Kurzeinsatz am 2. Spieltag gegen Arminia Bielefeld war es das dann aber fürs Erste schon wieder für den gebürtigen Fröndenberger.

Besong zog sich danach eine Meniskusverletzung im Knie zu, die erneut operativ behandelt werden musste. Der 23-Jährige wird nun erneut wochenlang fehlen und ist zumindest für den September zum Zuschauen verdammt.

Zurück bei den Schwarz-Gelben bleibt der Stürmer somit weiter vom Pech verfolgt.

BVB II hat erst ein Spiel in der 3. Liga gewonnen

Paul-Philipp Besong durchlief bereits die meiste Zeit seiner Jugend bei Borussia Dortmund, schloss sich nach der A-Jugend dann aber dem 1. FC Nürnberg an. Dort lief er insgesamt drei Jahre lang für die zweite Mannschaft auf, ehe er in der Spielzeit 2022/2023 beim FC Erzgebirge Aue sein Profi-Debüt in der 3. Liga gab.

Im vergangenen Sommer ging es für das Eigengewächs dann zurück nach Dortmund, wo er sich aufgrund seiner Verletzungshistorie aber noch nicht nachhaltig aufdrängen oder gar für den Bundesliga-Kader empfehlen konnte.

Fortan arbeitet Besong an seiner schnellen Rückkehr in den U23-Kader. Sein Vertrag bei den Westfalen läuft noch bis Sommer 2025.

Borussia Dortmund II ist mäßig in die Saison in der 3. Liga gestartet. Von den ersten vier Begegnungen konnte die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann lediglich das Duell mit der SpVgg Unterhaching (3:0) für sich entscheiden. Zuletzt gab es ein 1:1-Remis gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück.