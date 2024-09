Sommer-Rücktritt kam für Kobel überraschend

IMAGO/Laci Perenyi

BVB-Schlussmann Gregor Kobel steigt im Team der Schweizer auf

Lange hat BVB-Schlussmann Gregor Kobel auf diese Chance warten müssen, nun ist er endlich die neue Nummer eins im Tor der Schweizer Nationalmannschaft. Für seinen Vorgänger Yann Sommer, der nach dem Intermezzo beim FC Bayern zu Inter Mailand gewechselt war, hat er nur anerkennende Worte übrig.

Mit dem Rücktritt des langjährigen Bundesliga-Torwarts Yann Sommer aus der Schweizer Nationalmannschaft hat Gregor Kobel nicht gerechnet. "Nein", entgegnete er auf entsprechende Frage auf einer Pressekonferenz vor seinem ersten Länderspiel als etatmäßige Nummer eins, wie "Blick" zitiert. Am Donnerstag in Dänemark (20:45 Uhr) ist es soweit. Kobel fügte hinzu: "Ich hatte mir keine konkreten Gedanken darüber gemacht."

Das Thema hatte schon vor der zurückliegenden Europameisterschaft die Schlagzeilen dominiert. Nicht wenige hatten schon für die EURO einen Torwartwechsel gefordert, zeigte der 26-Jährige von Borussia Dortmund doch überragende Leistungen in der vergangenen Spielzeit.

Doch Kobel hält den Ball lieber flach. "Ich habe mich bisher auch absichtlich nicht in der Öffentlichkeit dazu geäußert, weil ich ihn als Mensch sehr respektiere und auch respektiere, was für eine großartige Karriere er in der Nati hatte und in Mailand weiter haben wird", so der Dortmunder.

Kobel über Sommer: "Man sollte seine Karriere anerkennen"

Kontakt zu Sommer hatte er nach dessen Rücktritt derweil aus guten Gründen noch nicht gesucht: "Mir war es wichtig, dass diese Zeit nun auch ihm gehörte. Man soll seine Karriere ein Stück weit auch anerkennen."

Gregor Kobel kommt erst auf fünf Länderspiele für die Schweiz. Trotz der Entscheidung von Nationaltrainer Murat Yakin, auf Yann Sommer zu setzen, habe er stets versucht, sich "in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Und genau mit dieser Mentalität möchte ich jetzt auch in der Zukunft weitermachen".

Auch als Führungsspieler wolle der Torwart weiter seinen Teil zum Erfolg beitragen. "Ich glaube, wir haben wirklich ein sehr cooles Team zusammen, mit super Charakteren, mit super Spielern", äußerte er große Vorfreude auf die nächsten Jahre.