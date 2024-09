Große Überraschung im Königsklassen-Kader des BVB

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Nuri Sahin hat seinen Champions-League-Kader zusammengestellt

Wie die weiteren Champions-League-Teilnehmer musste auch Borussia Dortmund seinen Kader für die neue Saison bei der UEFA einreichen. Cheftrainer Nuri Sahin traf dabei eine überraschende Entscheidung.

Plötzlich heißt es Real Madrid und FC Barcelona statt Hansa Rostock oder VfL Osnabrück für den jungen Mittelfeldspieler Aymen Azhil. Der 23-Jährige wurde in den BVB-Kader für die neue Saison in der Champions League berufen.

Azhil steht sogar auf der so genannten A-Liste, die für insgesamt 24 Profis vorbehalten ist. Eigentlich verdient der gebürtige Düsseldorfer aber sein Geld in der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund, auch die Saisonvorbereitung bestritt er beim Unterbau. Weder auf der Asien-Reise noch im Trainingslager in Bad Ragaz zählte er zum Kader von Nuri Sahin.

Allerdings: Positiven Eindruck hinterließ der Spieler laut "Ruhr Nachrichten" im Zuge der Vorbereitung auf das Champions-League-Finale gegen Real Madrid. In einer Trainingssimulation sollte Ayman Azhil niemand geringeres als Toni Kroos imitieren - und tat das durchaus überzeugend.

Azhil inzwischen Kapitän beim BVB II

Der BVB hatte den jungen defensiven Mittelfeldspieler erst im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen losgeeist. Mit einer zweijährigen Unterbrechung bei RKC Waalwijk in den Niederlanden wurde Azhil beim Werksklub ausgebildet.

Dass im Youngster großes Potenzial schlummert, zeigt auch eine Entscheidung von Bayer-Cheftrainer Xabi Alonso. Dieser schenkte Azhil im November 2022 das Vertrauen, gegen den VfB Stuttgart (2:0) feierte er damals sein Debüt in der Bundesliga. Dann schlug der BVB zu.

Im Dortmunder Unterbau gibt Azhil seither im defensiven Mittelfeld den Ton an. In der vergangenen Drittliga-Saison kam er auf 28 Einsätze, in denen ihm immerhin fünf Tore und drei Vorlagen gelangen. Da sein Vertrag bei Schwarz-Gelb ursprünglich nur auf ein Jahr ausgelegt war, stand der junge Stratege im zurückliegenden Sommer-Transferfenster schon vor dem Abschied.

Nach dem Abgang von Franz Pfanne zu Hansa Rostock entschieden sich alle Parteien jedoch für einen Verbleib, Ayman Azhils Vertrag wurde bis 2027 verlängert. Seit dieser Saison ist er sogar Kapitän.