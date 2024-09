Basler: Pavlovic wird der neue Toni Kroos

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Aleksandar Pavlovic könnte im DFB-Team zur festen Größe werden

Spätestens mit seiner Tor-Premiere beim 5:0-Sieg gegen Ungarn hat Aleksandar Pavlovic unter Beweis gestellt, dass er das Zeug hat, in der deutschen Nationalmannschaft eine tragende Stütze zu werden. TV-Experte Mario Basler sieht im Mittelfeldmann des FC Bayern schon den Erben für Toni Kroos.

"Ich glaube, dass ein Pavlovic einen Toni Kroos ganz leicht ersetzen kann - nicht morgen, aber in den nächsten Jahren", sagte der 55-Jährige am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1".

Natürlich sei das Karriereende von Kroos ein Verlust für das DFB-Team. Doch letztlich sei es ein ganz normaler Vorgang, auch außergewöhnliche Spieler irgendwann zu ersetzen, so Basler.

"Beim Fußballer ist die Zeit immer begrenzt. Fußballer kommen, Fußball gehen", betonte er und führte mit Blick auf die Nationalmannschaft aus. "Ich sehe da keine Gefahr. Die Spieler, die gestern im Kader waren, die haben gezeigt, dass sie die Position für die nächsten Jahre ausfüllen können."

In der Nations-League-Partie am Samstag hatte zunächst BVB-Neuling Pascal Groß auf der einstigen Kroos-Position im defensiven Mittefeld gespielt. Nach 60 Minuten übernahm Pavlovic, nur um sich 17 Minuten später in seinem zweiten Länderspiel direkt in die Torschützenlisten einzutragen.

Beim FC Bayern schon bald nicht mehr wegzudenken

Den Wechsel von Groß hin zu Pavlovic erwartet Basler schon bald auch in der Startelf. Denn völlig überzeugt sei er vom Dortmunder nicht.

"Er ist ein guter Fußballer. Aber er ist kein Riese und schon über die 30. Die Zukunft wird auf dieser Position Pavlovic gehören, der zusammen mit [Angelo] Stiller die nächsten Jahre auf dieser Position spielen wird."

Für Pavlovic spreche, dass er noch längst nicht auf dem Höhepunkt seines Schaffens angekommen sei. "Er wird jetzt eine Entwicklung durchmachen beim FC Bayern. Er wird irgendwann mal richtig erwachsen sein und in so eine Position reinwachsen", ist sich Basler sicher.

Der Europameister von 1996 glaubt fest, dass der 20-Jährige in dieser Saison zum unumstrittenen Stammspieler in München wird. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann bliebe dann kaum noch eine andere Wahl, als auf den Youngster zu setzen.