FC Bayern stürmt mit Kantersieg ins Achtelfinale

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Stefan Mayer

Der FC Bayern hat im DFB-Pokal einen Kantersieg gefeiert

Bayern München hat in der noch jungen Saison weiter eine weiße Weste. Der deutsche Fußball-Meister setzte sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals locker-leicht 6:0 (2:0) beim Zweitligisten SC Sand durch und gewann damit nach dem Supercup und dem Ligastart auch das dritte Pflichtspiel.

Jovana Damnjanovic (7.), Georgia Stanway (26.), Linda Dallmann (58.), Giulia Gwinn (69.), Julia Olme (72.) und Lea Schüller (89.) schossen den Vorjahresfinalisten mit ihren Treffern ins Achtelfinale. Die Bayern, die sich im Endspiel im Mai dem Rekordsieger VfL Wolfsburg geschlagen geben mussten (0:2), haben den Pokal 2012 das bislang einzige Mal gewonnen.

Der Münchner Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen setzte sich 2:0 (1:0) beim Regionalligisten Karlsruher SC durch. Kristin Kögel (24.) und ein Eigentor von Neele Beck (72.) entschieden die Begegnung.

Wolfsburg war schon am Freitag beim Regionalligisten Hertha BSC (6:0) weitergekommen. Am Samstag gaben sich auch die Bundesligisten Carl Zeiss Jena (3:2 i.E. in Meppen) und SC Freiburg (2:1 in Nürnberg) keine Blöße.