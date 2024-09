Eintracht Frankfurt hofft wieder auf Ebimbe-Verkauf

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Junior Dina Ebimbe könnte Eintracht Frankfurt noch verlassen

In den letzten Wochen bemühte sich Eintracht Frankfurt sehr aktiv darum, Mittelfeldspieler Éric Junior Dina Ebimbe noch von der Gehaltsliste zu bekommen. Zwar verstrich der hiesige Deadline Day ergebnislos. Nun bahnt sich jedoch ein Last-Minute-Deal an.

Wie der türkische Journalist Ertan Süzgün schreibt, beschäftigt sich zur Stunde Galatasaray mit dem Frankfurter. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis Freitag geöffnet.

Dem Bericht zufolge besteht bereits Kontakt zum Franzosen. Ebimbe soll signalisiert haben, dass er sich den Schritt nach Istanbul vorstellen könne. Zwischen den Vereinen gebe es derweil noch Gesprächsbedarf.

Angeblich existieren am Main durchaus üppige Preisvorstellungen für den 23-Jährigen. "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass Eintracht Frankfurt 15 bis 20 Millionen Euro für Ebimbe fordert.

Dem Boulevardblatt zufolge sollen die SGE-Verantwortlichen zu der Erkenntnis gekommen sein, dass dem variablen Rechtsfuß wohl kein weiterer Entwicklungssprung gelingen wird.

Eintracht Frankfurt hatte schon aufgegeben

Noch ist der Wechsel zu Galatasaray aber längst nicht ausgemacht. Beim türkischen Top-Klub soll auch der Name von Nicola Zalewski kursieren. Zwischen dem Polen in Diensten der AS Rom und Ebimbe müsse sich Galatasaray letztlich bis Freitag entscheiden, heißt es.

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Annäherungen zwischen der SGE und möglichen Ebimbe-Interessenten gegeben.

Laut Transfer-Insider Gianluca Di Marzio war die SSC Neapel an einer Leihe des ehemaligen PSG-Talentes interessiert. "RMC" enthüllte außerdem, dass der FC Everton aus der Premier League ein Auge auf den Frankfurter geworfen habe.

Laut "Sky" hatte die Chefetage der Hessen Ende August eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben, dass Ebimbe noch wechselt.

Der einstige Junioren-Nationalspieler war 2022 per Leihe von PSG zur Eintracht gekommen. Ein Jahr später verpflichtete der Bundesligist die Leihgabe für 6,5 Millionen Euro fest.

In der laufenden Saison hat Ebimbe im Team von Trainer Dino Toppmöller noch keine einzige Einsatzminute gesammelt.