Ricken verrät Talente-Plan des BVB

IMAGO/Stephan Schuetze/RHR-FOTO

Lars Ricken ist Geschäftsführer beim BVB

In diesem Jahr hat Borussia Dortmund einige Talente ziehen lassen. BVB-Geschäftsführer Lars Ricken sprach nun über die Abgänge und verriet den Nachwuchsplan des Fußball-Bundesligisten.

Hendry Blank (für vier Millionen Euro zu RB Salzburg) und Julian Rijkhoff (für 1,4 Millionen Euro zu Ajax Amsterdam) hatten Borussia Dortmund bereits im Winter verlassen.

Im Sommer-Transferfenster folgten mit Tom Rothe (für fünf Millionen Euro zu Union Berlin), Paris Brunner (für vier Millionen Euro zur AS Monaco), Soumaïla Coulibaly (Leihe zu Stade Brest) und Youssoufa Moukoko (Leihe zur AS Monaco inklusive Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro) vier weitere Top-Talente, die dem BVB den Rücken kehrten.

"Es ist natürlich schade, wenn Talente gehen, die wir über Jahre bei Borussia Dortmund begleitet und ausgebildet haben", sagte Ricken zur "Bild"-Zeitung.

Der BVB-Boss erklärte weiter: "Jeder Fall hat immer eigene Gründe und hinter jedem Fall steht ein Abwägungsprozess. Wir werden ihre Entwicklung weiterhin beobachten und haben in dem einen oder anderen Fall auch die Hand weiterhin drauf."

Bei den Abgängen hat der BVB laut dem Boulevardblatt darauf geachtet, dass die Juwele "nicht mehr verramscht" werden.

Außerdem könnte es in Zukunft feste Partner-Klubs beim Revierklub geben, bei denen die Talente Spielpraxis sammeln können.

BVB: "Die nächste Generation steht bei uns bereit!"

Auch in dieser Saison hat Borussia Dortmund wieder einige Talente zu den Profis hochgezogen. So durften sich zum Beispiel Kjell Wätjen, Filippo Mané, Almugera Kabar oder Cole Campbell in der Vorbereitung beweisen und haben im Laufe der Spielzeit durchaus Chancen auf einen Platz im Spieltagskader.

"Uns ist wichtig zu betonen: Die nächste Generation steht bei uns bereit! Im Sommer haben wir bewusst auch mutige Entscheidungen getroffen, um eigene Nachwuchs-Spieler fest in den Profi-Kader einzubauen", stellte Ricken klar.