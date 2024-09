Italien-Fans sorgen für Eklat gegen Israel

IMAGO/Giacomo Cosua

Die italienischen Fans drehten sich bei der Hymne um

Dutzende italienische Fans haben vor Beginn des Nations-League-Spiels zwischen Israel und Italien (1:2) am Montagabend in der Bozsik Arena in Budapest gegen die israelische Regierung protestiert.

Beim Ertönen der israelischen Hymne drehten sich etwa 50 Azzurri-Fans um und kehrten dem Spielfeld als Zeichen des Protests gegen Israel und den Gaza-Krieg den Rücken zu. Dies ist auf mehreren im Internet kursierenden Videos zu sehen.

Das Rückspiel zwischen den beiden Nationalmannschaften in der Nations League ist für den 14. Oktober im norditalienischen Udine angesetzt.

Die Stadt Udine hat eine Aufforderung des italienischen Fußballverbands abgelehnt, die Partie zu unterstützen. Da Israel ein Staat im Krieg sei, sei dies unangebracht, hieß es in einer Mitteilung des Gemeinderats, der mehrheitlich von Mitte-Links-Parteien geführt wird.

Die Entscheidung wurde von der Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni kritisiert.