Neururer: Wer neben Musiala und Wirtz noch Weltklasse ist

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Kai Havertz (l.) traf für Deutschland zum 5:0 gegen Ungarn

Jamal Musiala vom FC Bayern und Florian Wirtz von Bayer Leverkusen sind dieser Tage die gefeierten Stars in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bei der 5:0-Demonstration gegen Ungarn in der Nations League ragte das Offensiv-Duo bereits hervor, soll dies auch gegen die Niederlande am Dienstagabend (20:45 Uhr/RTL) wieder tun. Der langjährige Bundesliga-Trainer Peter Neururer verlieh derweil auch noch einem dritten DFB-Star das Prädikat "Weltklasse".

"Musiala, den nennt jeder, vollkommen klar, Wirtz nennt jeder, vollkommen klar", meinte der Kult-Coach zunächst in seiner Kolumne bei "wettfreunde.net". Aber auch Kai Havertz vom FC Arsenal habe zuletzt eine Weltklasse-Leistung geboten und sei ohnehin seit längerer Zeit ein absoluter Leistungsträger im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

"Auch wenn er die eine oder andere Chance möglicherweise nicht reingemacht hat, die er durchaus hätte machen können. Für mich ist er immer präsent und einer der wesentlichen Punkte in unserer Offensive", meinte Neururer über Havertz, der gegen Ungarn per Strafstoß zum 5:0-Endstand getroffen hatte.

Neben dem Offensiv-Trio lobte der 69-Jährige auch die Mannschaftsteile, die weiter hinten agierten und derzeit ein Team bilden würden, welches "in sich funktioniere".

Niederlande-Duell als Prüfstein für die deutsche Nationalmannschaft

Mit der nötigen Balance und der zuletzt gezeigten Spielfreude ausgestattet rechnet der TV-Experte auch im Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande mit einem positiven Ausgang für die deutsche Nationalmannschaft.

"Ich gehe davon aus, die Rivalität wird so groß sein, sodass das wirklich ein Prüfstein ist", meinte Neururer vor dem Duell mit der Elftal, die ihrerseits einen erfolgreichen Start in die Nations League hingelegt und Bosnien-Herzegowina am vergangenen Samstag mit 5:2 geschlagen hatte.