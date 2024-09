Füllkrugs Verletzung "leider etwas problematisch"

IMAGO/Maximilian Koch

Verletzung bei Ex-BVB-Star Niclas Füllkrug

Nach seinem verletzungsbedingten Aus für das Topspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Niederlande muss der ehemalige BVB-Profi Niclas Füllkrug eine kleine Pause einlegen.

"Es ist nix Schwerwiegendes. Die Stelle ist leider etwas problematisch, weil es der Übergang zur Achillessehne ist unten an der Wade. Wenn etwas passieren würde, wäre es langwierig. Deswegen haben wir gesagt: Wir gehen kein Risiko ein", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen Oranje in der Johan-Cruyff-Arena am RTL-Mikrofon.

Füllkrug ist bereits nach London zu seinem neuen Klub West Ham United zurückgekehrt. "Er wird ein paar Tage Pause machen müssen. Am Wochenende wird er nicht in der Premier League spielen", ergänzte Nagelsmann.

Füllkrug hatte beim 5:0 zum Nations-League-Start gegen die Ungarn am vergangenen Samstag in Düsseldorf noch in der Startelf gestanden und das Führungstor erzielt. Es war sein 14. Tor im 22. Länderspiel.

Beim Anschlusstraining am Montagabend in der Arena in Amsterdam hatte er noch einen Trainingsversuch mit einem blauen Tape am Unterschenkel unternommen, diesen aber frühzeitig abgebrochen.

Gegen die Holländer wurde Deniz Undav anstelle von Füllkrug in die Startelf beordert. Für den Stuttgarter ist es im vierten Länderspiel das erste Mal, dass er von Beginn an spielen darf.