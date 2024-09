"Radio Undav" mit Tor und "Gammel-Vorlage" auf Sendung

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Deniz Undav jubelte über seinen Ausgleichstreffer für die Nationalmannschaft

Deniz Undav hat seine Startelf-Chance in der deutschen Nationalmannschaft genutzt. Der Mittelstürmer des VfB Stuttgart steuerte beim 2:2 in der Nations League gegen die Niederlande ein Tor und eine Vorlage bei - und war mit seiner Ausbeute dementsprechend zufrieden.

"Ich bin richtig happy. Ich wollte unbedingt treffen. Ich habe es jetzt geschafft", kommentierte Undav seinen ersten Länderspieltreffer nach dem Abpfiff.

Nach der frühen Oranje-Führung durch Tijjani Reijnders (2.) sorgte Undav in der 38. Minute für den Ausgleich. Noch vor dem Pausenpfiff bereitete der Profi des VfB Stuttgart dann auch noch das zwischenzeitliche 2:1 von Joshua Kimmich (45+3) vor.

"Eine Gammel-Vorlage", wie Undav scherzte. "Ich wollte eigentlich aufs Tor schießen", verriet der 28-Jährige, dessen verunglückter Abschluss stattdessen vor den Füßen von Kapitän Kimmich landete. "Es war ein überragender Tag für mich", schwärmte Undav.

Da Denzel Dumfries (50.) nach dem Seitenwechsel noch für Oranje traf, trennten sich Deutschland und die Niederlande im Länderspiel-Klassiker letztlich mit 2:2.

Nationalmannschaft: "Radio Undav" direkt auf Sendung

Undav lief am Dienstagabend in Amsterdam mit der Trikotnummer 13 auf, die Thomas Müller bis zu seinem DFB-Rücktritt jahrelang in der Nationalmannschaft getragen hatte.

"Ich laber viel, ich mache viel Spaß, versuche einfach, die Leute ins Boot zu holen, dass sie es nicht zu ernst nehmen und Spaß haben im Leben", sagte er und ergänzte lachend: "Ich versuche, mich nicht zu verändern. Bis ihr irgendwann keine Lust mehr auf mich habt ...", war "Radio Undav" im RTL-Interview direkt auf Sendung.

Die Teamchemie sei "überragend", lobte der Torjäger, der in der 63. Minute letztlich für Maximilian Beier ausgewechselt wurde. Niclas Füllkrug stand aufgrund einer Reizung der Achillessehne nicht im Spieltagskader.