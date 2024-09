Ehrgeizige Tor-Ansage vom neuen Hertha-Knipser

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Luca Schuler (l.) stürmt seit diesem Sommer für Hertha BSC

Mit der Empfehlung seines ersten Doppelpacks beim spektakulären 4:3-Auswärtssieg von Hertha BSC beim 1. FC Kaiserslautern ging es für Luca Schuler vor zwei Wochen in die Länderspielpause. Akribisch hat er seitdem mit seinen Teamkollegen gearbeitet, um den Aufwärtstrend bei der Alten Dame am kommenden Sonntag fortzusetzen.

Dann nämlich geht es zu Hause gegen den Tabellenführer Fortuna Düsseldorf (Anstoß 13:30 Uhr). Im Fall eines Heimsiegs wäre Hertha selbst ganz oben mit dabei und dürfte sich zu Recht zu den Top-Teams der Liga zählen.

Mittelstürmer Luca Schuler dürfte dabei erneut in der Startelf der Alten Dame stehen. Der 25-Jährige erhielt zuletzt den Vorzug vor Smail Prevljak und Florian Niederlechner, gilt unter Cheftrainer Christian Fiél als der Nachfolger von Torschützenkönig Haris Tabakovic.

Schuler selbst kündigte im Gespräch mit dem "kicker" an, dass in den kommenden Wochen noch viele Einsätze von Beginn an im Hertha-Trikot dazukommen sollen.

"Ich habe das Gefühl, ich bin da, wo ich hinwollte – und muss jetzt noch etwas mehr draufpacken, um das zu bestätigen und meinen Erwartungen gerecht zu werden", so der Angreifer vor dem Heimspiel gegen Düsseldorf.

Schuler will mit Hertha auch gegen Düsseldorf etwas reißen

Dass die Berliner nach dem Abschied von Tabakovic nicht mehr tätig wurden und weiter auf ihn und seine beiden Stürmer-Kollegen im Kader setzen, verstand Schuler als Vertrauensbeweis der Vereinsführung - und gleichzeitig als Auftrag: "Der Verein zeigt das Vertrauen in die, die schon da waren: in mich, in Smail Prevljak, in Flo Niederlechner. Ich glaube, dass wir drei genügend Stürmertore schießen werden", so die Ansage des Stürmers, der selbst von Ligakonkurrent 1. FC Magdeburg in die Hauptstadt gewechselt war.

Für die Partie am kommenden Sonntag habe sich Schuler mit seinen Teamkollegen vorgenommen, auch gegen Düsseldorf die "Spielkontrolle in den richtigen Zonen" zu behalten und beim Abschluss möglichst effektiv zu sein.