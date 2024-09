Gute Nachrichten von Leroy Sané

IMAGO/Philippe Ruiz

Leroy Sané soll vor seinem Comeback beim FC Bayern stehen

Mit hartnäckigen Schambeinproblemen schleppte sich Leroy Sané durch die vergangenen Rückrunde und die anschließende Fußball-Europameisterschaft, nach dem Aus des DFB-Teams im Viertelfinale folgte dann die fällige OP. Inzwischen arbeitet der Flügelstürmer des FC Bayern seit mehreren Wochen an seinem Comeback - bald soll es soweit sein.

Seit rund zwei Wochen mischt Leroy Sané wieder im Mannschaftstraining des FC Bayern mit - "und das vollkommen schmerzfrei", schürt der "kicker" die Hoffnung, dass der deutsche Nationalspieler bald wieder ein Faktor bei den Münchnern werden kann.

Konkret geht das Fachmagazin davon aus, dass der 28-Jährige schon am Samstag (14. September, 18:30 Uhr) im Ligaspiel gegen Holstein Kiel eine Option sein könnte, spätestens beim Champions-League-Auftakt der Bayern am 17. September (21 Uhr) gegen Dinamo Zagreb sollte Sané allerdings fit sein, heißt es.

Sané selbst ließ sich Anfang September gegenüber "fcbayern.com" noch keinen Zeitpunkt für eine Rückkehr in den Pflichtspielbetrieb entlocken. "Wir haben es bewusst offengelassen, um mir die Zeit zu geben, bis ich sagen kann: alles fühlt sich perfekt an", so Sané: "Wir sind auf einem guten Weg. Wir werden sehen, wann es so weit sein wird."

FC Bayern und Sané vor Vertragsgesprächen

Allerdings fühle er sich fit, alles laufe "nach Plan". "Ich konnte die ersten Mannschaftseinheiten gut mitmachen, hatte keine Probleme und hoffe, dass es so weitergeht", so der Offensivstar weiter.

Dass er bald wieder sein Können auf dem Rasen unter Beweis stellen kann, ist für Sané durchaus von wegweisender Bedeutung. Der Vertrag des gebürtigen Esseners endet im Sommer 2025, Gespräche um eine Verlängerung sollen dem "kicker" zufolge bereits aufgenommen worden sein, "intensivieren" will man diese aber wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Sanés Ausgangslage dürfte dann auch davon abhängen, welchen Einfluss er auf das Spiel der Bayern ausübt. Zumal die Konkurrenz im Kader im Sommer nicht gerade kleiner geworden ist.