FC Liverpool wegen Musiala in "Alarmbereitschaft"

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Der FC Bayern will Jamal Musiala unbedingt halten, andere Vereine genau dies verhindern

Der FC Bayern hat bereits und will auch in Zukunft alle Hebel in Bewegung setzen, um Jamal Musiala langfristig an den Verein zu binden. Der hohe Aufwand ist auch dringend nötig, denn es gibt so gut wie keinen Topklub, der den Hochbegabten nicht gerne verpflichten würde. Auch der FC Liverpool gehört dazu.

Wie das englische Portal "CaughtOffside" mit dem Verweis auf eigene Informationen berichtet, hat sich der FC Liverpool mit Blick auf einen möglichen Transfer von Jamal Musiala selbst in "Alarmbereitschaft" versetzt.

Anders ausgedrückt: Sollte sich kein schnelles Ende der Gespräche zwischen dem Nationalspieler und dem FC Bayern abzeichnen, wollen die Engländer dazwischenfunken und alles in ihrer Macht stehende versuchen, um den 21-Jährigen von einem Wechsel an die Anfield Road zu überzeugen.

Weiter heißt es, dass die Bayern-Verantwortlichen derzeit zuversichtlich sein sollen, ihr Ziel, eine Vertragsverlängerung, auch zu erreichen. Auch Musiala selbst soll einen Verbleib in München priorisieren. Gleichwohl halte er sich weiterhin auch andere Optionen offen, schreibt "CaughtOffside".

Verlangt der FC Bayern 180 Millionen Euro für Musiala?

Dem Bericht zufolge wäre eine Nicht-Einigung zwischen Musiala und dem FC Bayern auch nur ein erster Schritt Richtung Transfer. Als deutlich größere Hürde könnte sich der finanzielle Part erweisen. Stand heute würden die Münchner laut "CaughtOffside" wohl um die 180 Millionen Euro für Musiala fordern. Ein Betrag, bei dem selbst englische Vereine ins Grübeln kommen würden.

Aufgenommen werden sollen die Gespräche zwischen Musialas Team und dem FC Bayern in den kommenden Wochen. Das aktuelle Arbeitspapier des 21-Jährigen läuft noch bis zum Ende der Saison 2025/26. Dem Vernehmen konkurriert der deutsche Rekordmeister im Kampf um den Ausnahmefußballer mit der versammelten europäischen Fußballelite. Neben Liverpool werden auch Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, der FC Barcelona und andere Vereine als mögliche Anlaufstationen des Nationalspielers genannt.