Chance für RB? Simons will wohl nie mehr zu PSG zurück

IMAGO/UWE KRAFT

Xavi Simons will wohl nicht mehr zu PSG zurückkehren

Leihspieler Xavi Simons gehört seit über einem Jahr zu den besten Offensivspielern der Bundesliga und ragt bei RB Leipzig regelmäßig mit Top-Leistungen heraus. Bei Paris Saint-Germain, wo der Niederländer noch einen langfristigen Anschlussvertrag bis 2027 besitzt, soll er aber weiterhin keine größere Rolle in den Zukunftsplanungen spielen. Woran liegt das?

Wie es im Podcast von "Bild"-Fußballchef Christian Falk nun hieß, soll es der Mittelfeldspieler selbst sein, der seine eigene Zukunft gar nicht mehr in der französischen Hauptstadt sieht.

Simons habe sich bei PSG "nie richtig akzeptiert gefühlt" und nie das Gefühl bekommen, dass die Verantwortlichen in Zukunft auf ihn setzen würden. Ganz anders sei das bei RB Leipzig, wo er als Starspieler des Teams praktisch eine Einsatzgarantie besitzt und diese regelmäßig mit Toren und Assists rechtfertigt.

Dass die Roten Bullen den 21-Jährigen auch über den Sommer 2025 hinaus am Cottaweg halten können, gilt trotzdem als sehr unwahrscheinlich.

Dem Vernehmen nach strebt Paris Saint-Germain nach der Beendigung der zweiten Ausleihe zu RB Leipzig nämlich einen Verkauf des gebürtigen Amsterdamers an, der nach derzeitigem Stand um die 80 Millionen Euro einbringen könnte. In diesen Sphären wäre Leipzig dann raus und müsste Simon weiter, voraussichtlich in Richtung Premier League ziehen lassen.

Bayern-Gerüchte wurden nicht konkret

Bis dahin soll der niederländische Nationalspieler aber weiterhin eines der Gesichter von RB bleiben und den Klub in der Bundesliga so weit nach oben wie möglich führen. In der laufenden Saison stand Simons in allen drei bisherigen Pflichtspielen in der Startelf von Cheftrainer Marco Rose.

Im letzten Transfersommer wurde der Mittelfeld-Star mehrfach auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wirklich konkret wurde es allerdings nicht. Simons selbst hatte öffentlich klargestellt, immer eine erneute Ausleihe zu RB Leipzig präferiert zu haben.