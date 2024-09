Skurriler Jubel: Boniface heiß auf die Königsklasse

IMAGO/Markus Ulmer

Bayer Leverkusen scheint bereit für die Königsklasse

Victor Boniface bringt Doublegewinner Bayer Leverkusen wieder auf Erfolgskurs, feiert seine Tore allerdings skurril.

Seine Shorts hatte Victor Boniface immerhin wieder hochgezogen, als er das "Hosengate" von Sinsheim erklärte.

"Es ist ein TikTok-Trend eines nigerianischen Influencers. Er hatte mich gefragt, ob ich den Tanz nach einem Tor machen kann", kommentierte der Matchwinner von Bayer Leverkusen seinen aufsehenerregenden Jubel nach dem 4:1 (2:1) bei der TSG Hoffenheim: "Ich wollte es in den ersten zwei Spielen machen, habe aber nicht getroffen. Daher war es jetzt Zeit. Ich werde es später posten."

Und tatsächlich sahen alle seine Follower in den sozialen Netzwerken schon am frühen Samstagabend, wie ein Boniface-Jubel im Stil des Influencers "The Trench Boy" aussieht: Die Shorts rutschen Richtung Knie, eine weiße Radhose verdeckt das Nötigste, der bullige Mittelstürmer aus Nigeria schwingt die Hüften.

Gleich zweimal war die Vorstellung des 23-Jährigen zu sehen, der den Doublegewinner zudem mit einer Torvorlage zurück in die Erfolgsspur brachte.

Boniface sorgte fast im Alleingang dafür, dass Bayer die erste Punktspiel-Niederlage nach 15 Monaten schnell zu den Akten legen konnte. Das 2:3 vor der Länderspielpause gegen RB Leipzig sollte raus aus den Köpfen, bevor die Werkself am Donnerstag zum Auftakt der Königsklasse bei Feyenoord Rotterdam antreten muss.

Wirtz spielt wieder groß auf

"Der Erfolg war sehr wichtig für uns nach der Niederlage gegen Leipzig. Wir brauchten den Sieg, um uns auf die nächste Aufgabe in der Champions League vorzubereiten", sagte Boniface: "Ich selbst brauchte die Tore, um mich zu pushen. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden."

Das konnte er auch sein - obwohl er weitere Chancen vergab. Boniface (30./75.), Neuzugang Martin Terrier nach Vorarbeit des Nigerianers (17.) und Florian Wirtz per Foulelfmeter (72.) trafen für die Leverkusener. Das TSG-Tor von Mergim Berisha (37.) vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Arena fiel nicht weiter ins Gewicht.

"Wir können es sicher noch besser, aber es war schon sehr gut. Das war wichtig nach Leipzig", kommentierte Trainer Xabi Alonso den Auftritt. Der Spanier hatte auch lobende Worte für Boniface parat und erinnerte an die Probleme des Stürmers in der vergangenen Saison. Nach seinem tollen Start im Leverkusener Trikot wurde er von einer langen Verletzungspause im Frühjahr aus dem Tritt gebracht. "Auch für 'Boni' waren die Tore wichtig", sagte Alonso: "Er hat großen Einfluss auf unser Spiel. Die Mannschaft braucht ihn."

Xhaka fordert Sieg gegen Rotterdam

Ein Boniface in Topform wird ab sofort konstant gebraucht. "Wir haben wichtige Wochen vor uns", betonte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bei "Sky": "Die Serie ist vorbei, die vergangene Saison ist vorbei. Wir müssen unsere Qualität wieder auf den Platz bekommen. Siege helfen dabei am besten."

Einen Sieg peilt Granit Xhaka auch für den Donnerstag an. "Nach der Niederlage gegen Leipzig war der Schmerz schon sehr groß. Aber eine gute Mannschaft verliert nicht zwei- oder dreimal, sondern steht wieder auf", sagte der Schweizer: "Die Atmosphäre in Rotterdam wird unglaublich sein. Aber die Champions League ist für die größten und besten Spieler - und wir sind dabei."

Hoffentlich mit hochgezogenen Hosen.