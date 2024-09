Kompany blickt auf Champions-League-Mission voraus

IMAGO/Revierfoto

Vincent Kompany legt mit dem FC Bayern in der Champions League los

Der FC Bayern startet am Dienstagabend gegen Dinamo Zagreb in die neue Champions-League-Saison. Das Ziel an der Säbener Straße ist vorab klar: Das Finale in München.

Der FC Bayern will in der anstehenden Champions-League-Saison wie schon 2012 das Endspiel im eigenen Stadion erreichen. Damals scheiterten die Münchner dramatisch im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea. Die Sehnsucht nach dem Titelgewinn in der eigenen Arena ist dementsprechend weiter groß.

"Der Traum ist da für die Fans, sie dürfen auch träumen", sagte Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Montag.

Der Belgier wollte aber noch nicht zu weit in Richtung Zukunft blicken. "Die Hauptsache für mich ist, dass wir es auf dem Platz zeigen. Wir haben morgen ein schwieriges Spiel. Wichtig ist, dass wir morgen gut spielen und gewinnen. Wir hoffen, dass die Fans lange träumen dürfen", richtete Kompany den Fokus zunächst auf das kommende Heimspiel gegen Dinamo Zagreb.

"2012 war auch eine titellose Saison, das mussten wir jetzt wieder erleben. Was damals danach kam, weiß jeder", erinnerte sich Kapitän Manuel Neuer dagegen zurück.

Die Motivation in der Mannschaft sei "sehr groß". "Natürlich wäre es schön, dass das Finale in der eigenen Stadt zu erreichen. Wir müssen schon im ersten Spiel unsere Hausaufgaben machen", sprach Neuer über das große Ziel - "Finale dahoam 2.0".

FC Bayern will in der Champions League "Momentum mitnehmen"

Der FC Bayern geht nach dem 6:1 in der Bundesliga bei Holstein Kiel mit Rückenwind in die Partie gegen Dinamo Zagreb. Die Münchner gewannen alle ihre vier Pflichtspiele in der neuen Saison - ein gelungener Start für Kompany.

"Die enge Verbindung, dass er auch Spieler auf höchstem Niveau war, spürt man auf dem Platz. Im Moment haben wir die Siegermentalität wieder auf dem Platz, das hilft uns. Das Momentum müssen wir mitnehmen. Es fühlt sich gerade gut an, daran wollen wir weiterarbeiten und etwas aufbauen", kommentierte Neuer die ersten Wochen unter Kompany.