Geraerts-Aus? Schalke-Profi bezieht Stellung

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Justin Heekeren ist Stammkeeper des FC Schalke 04

Torhüter Justin Heekeren hat sich in der Trainer-Frage beim FC Schalke 04 deutlich positioniert und dem angezählten Chefcoach Karel Geraerts Rückendeckung gegeben.

"Das Team steht voll hinter Karel Geraerts. Wir haben als Spieler klare Aufgaben. Wenn wir die nicht erfüllen, kann er da nichts für", sagte der 23-Jährige in einer Medienrunde. "Da könnte man hinstellen, wen man will. Wenn wir unsere Aufgaben nicht erfüllen, ändert das auch nichts. Der Trainer ist leider der, der am Seitenrand steht und es ertragen muss."

Vor dem Training am Montag richtete Geraerts einen eindringlichen Appell an seine Mannschaft. Worum ging es? "Wir wollen mental und körperlich da sein. Jeder soll sich voll auf die Abläufe, die Übungen konzentrieren und Gier zeigen. Auch im Training ist es wichtig, dass wir gewinnen wollen. Wenn man die Gier nicht schon im Training zeigt, wird es am Spieltag schwer", schilderte Heekeren, der vom belgischen Übungsleiter vor der Saison etwas überraschend zur Nummer eins auf Schalke ernannt worden war.

Auch die Stimmung im Team sei "super", behauptete der S04-Keeper. "Hier pflückt niemand den anderen auseinander - auch, wenn es in der Halbzeit mal lauter wird."

FC Schalke 04: "Endspiel" für Karel Geraerts - und Marc Wilmots?

Schalke ist mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Saisonspielen erneut schwach in die 2. Bundesliga gestartet.

Das Heimspiel gegen den ebenfalls kriselnden SV Darmstadt 98 am Freitag (18:30 Uhr) wird wohl schon zum Schicksalsspiel für Geraerts. Anschließend treffen die Königsblauen auf Aufsteiger Preußen Münster. "Ich will sechs Punkte, wir wollen beide Spiele gewinnen", sagte Heekeren.

Sollte es mit Geraerts nicht weitergehen, könnte Medienberichten zufolge auch die Amtszeit von Sportdirektor Marc Wilmots auf Schalke enden.

Er gilt als größter Fürsprecher seines Landsmannes im Verein und sei laut "WAZ" "kaum zu halten", sollte dieser seinen Hut nehmen müssen.