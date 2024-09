BVB-Trainer Sahin: "Es geht ins Ungewisse"

IMAGO/KURT DESPLENTER

Nuri Sahin gibt sein Champions-League-Debüt als Cheftrainer

Nuri Sahin erlebt mit Borussia Dortmund in der Champions League einen doppelten Aufbruch ins Abenteuer. Der 36-Jährige wird am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Brügge sein Königsklassen-Debüt als Chefcoach geben - und das in einem grundlegend reformierten Format mit einer einzigen 36er-Tabelle.

"Es geht ins Ungewisse. Man weiß nicht wirklich, welche Auswirkungen das hat", sagte Sahin am Dienstag während der Pressekonferenz in Belgien. "Das wird man nach zwei, drei Spielen sehen. Aber es ist ja für alle neu: Keine Mannschaft kann sich darauf vorbereiten. Ich finde das relativ interessant und freue mich."

Auch für den erfahrenen Emre Can wird die neue Saison ein Schritt ins Neuland. "Es ist spannend. Keiner weiß, wie es kommt, wieviele Punkte reichen werden am Ende", sagte er. "Man muss versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, Ich hoffe, wir fahren direkt den ersten Sieg ein."

Jedes Team hat acht verschiedene Gegner zugelost bekommen, jeweils vier zu Hause und auswärts. Die besten acht Mannschaften ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in Play-offs die weiteren Achtelfinalisten aus.