Verletzung? Neuer klärt nach Auswechslung auf

IMAGO

Manuel Neuer wurde beim FC Bayern zur Pause ausgewechselt

Manuel Neuer hat sich beim Kantersieg des FC Bayern in der Champions League gegen Dinamo Zagreb laut eigener Aussage nicht schwer verletzt und will bereits am Wochenende wieder auflaufen.

Er gehe davon aus, beim kommenden Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) wieder zum Einsatz zu kommen, sagte Neuer nach dem 9:2 (3:0) in der Königsklasse gegen den kroatischen Serienmeister.

Neuer war im Duell mit Dinamo Zagreb gleich in der 3. Spielminute bei einer Rettungstat per Kopf weit vor seinem eigenen Strafraum gegen Bruno Petkovic zu Boden gegangen und behandelt worden. "Nichts Gravierendes, also eine Kleinigkeit", sagte Neuer, der in den ersten 45 Minuten ansonsten einen ruhigen Arbeitstag erlebte.

Der 38-Jährige wurde in der Halbzeit vorsichtshalber trotzdem ausgewechselt. "Ich glaube, dass Manu okay ist. Wir wollten kein Risiko nehmen. Es war gut, den Wechsel zu machen", kommentierte Trainer Vincent Kompany die Entscheidung nach dem Schlusspfiff.

FC Bayern: Backup Ulreich kassiert zwei schnelle Gegentore

Stellvertreter Sven Ulreich musste in den ersten fünf Minuten nach dem Seitenwechsel gleich zwei Mal hinter sich greifen. "Das war ein bisschen bitter für ihn", sagte Neuer über den undankbaren Einsatz seines Backups.

Lange spannend blieb es allerdings nicht. Der FC Bayern spielte sich anschließend in einen Rausch und feierte durch das 9:2 gegen Dinamo Zagreb letztlich seinen höchsten Champions-League-Sieg der Klubhistorie.

Die Münchner rangieren durch den Kantersieg in der neu geschaffenen Ligaphase mit 36 Teilnehmern vorerst auf dem ersten Tabellenplatz. Für die Münchner geht es am 2. Spieltag der Champions League auswärts bei Aston Villa (2. Oktober) weiter, dann aller Voraussicht nach mit Neuer zwischen den Pfosten. Der Premier-League-Klub siegte seinerseits zum Auftakt mit 3:0 (2:0) bei den Young Boys.