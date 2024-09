Nach Terzic-Gerüchten: AS Rom findet neuen Cheftrainer

rarrarorro

Die AS Rom bekommt einen neuen Cheftrainer

Vier Spieltage lang hat es gedauert, ehe die AS Rom in der italienischen Serie A mit einem echten Paukenschlag aufwartete. Cheftrainer und Vereinsidol Daniele De Rossi wurde bei dem Hauptstadtklub nach schwachem Saisonstart von seinen Aufgaben entbunden. Die Nachfolgeregelung soll mittlerweile klar sein. Ex-BVB-Trainer Edin Terzic wird demnach kein De-Rossi-Nachfolger bei den Römern.

Der ehemalige Dortmunder Übungsleiter wurde zunächst als einer von mehreren möglichen Kandidaten auf den Cheftrainer-Posten bei der AS Rom gehandelt, neben seinem fiel auch der Name von Thomas Tuchel.

Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano soll die Wahl aber nun auf den Kroaten Ivan Juric gefallen sein, der ohnehin als aussichtsreichster Kandidat angesehen wurde.

Der 49-Jährige soll in der ewigen Stadt einen Vertrag mit Laufzeit bis zum Saisonende 2024/2025 unterschreiben. Sollte er mit der Roma die Qualifikation für die Champions League schaffen, würde sich das Arbeitspapier automatisch um ein weiteres Jahr verlängern, hieß es in dem Medienbericht weiter.

AS Rom derzeit nur 16. in der Serie A

Juric blickt bereits auf eine langjährige Erfahrung im italienischen Vereinsfußball zurück. Nachdem der ehemalige kroatischen Nationalspieler schon als aktiver Profi in der Serie A für den FC Crotone und den FC Genua auflief, coachte er in den letzten Jahren unter anderem schon Inter Mailand, Hellas Verona und zuletzt den FC Turin.

Die AS Rom soll Juric nun wieder auf Kurs bringen, nachdem der neue Klub des ehemaligen BVB- und Bayern-Stars Mats Hummels in der bisherigen Spielzeit noch keine Partie gewinnen konnte. Mit drei mageren Zählern aus den ersten vier Partien rangiert die Roma nur auf Platz 16 des Tableaus und bereits fünf Zähler hinter den Champions-League-Rängen.

In der kommenden Woche startet AS Rom mit dem Heimspiel gegen Athletic Bilbao in die Europa-League-Saison.