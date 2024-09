Hamann lässt mit Goretzka-Idee aufhorchen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Leon Goretzka spielt seit 2018 für den FC Bayern

Leon Goretzka hofft beim FC Bayern auf mehr Einsatzzeit. TV-Experte Dietmar Hamann bringt aufgrund der Personallage an der Säbener Straße eine neue Rolle für den gelernten Mittelfeldmann ins Spiel.

"Wie lange wird es dauern, bis wir einen Leon Goretzka auf der rechten Verteidigerposition sehen? Er hat ja schon Innenverteidiger gespielt. Von den Anlagen, glaube ich, wäre das eine Position, die er absolut spielen kann", sagte Hamann bei "Sky Sport Austria": "Werden wir Goretzka irgendwann auf der Rechtsverteidigerposition sehen? Ich würde ihn gerne da sehen."

Der FC Bayern muss noch mehrere Wochen auf die aktuell verletzten Josip Stanisic (Außenbandriss Knie) sowie Sacha Boey (Meniskusriss) verzichten. Auf der rechten Abwehrseite herrscht dadurch ein Engpass.

Linksverteidiger Raphael Guerreiro half dort beim jüngsten 9:2-Kantersieg in der Champions League gegen Dinamo Zagreb aus. Die gelernten Mittelfeldspieler Joshua Kimmich oder Konrad Laimer stehen als weitere Optionen zur Verfügung.

Matthäus: Du kannst dich auf Goretzka verlassen

Passt Goretzka ebenfalls? "Von seiner Disziplin, von seiner Einstellung auf jeden Fall. Geschulter Rechtsverteidiger ist er ganz sicher nicht, er ist im Zentrum groß geworden", kommentierte Lothar Matthäus das Gedankenspiel von Hamann.

"Aber natürlich. Leon Goretzka, wo du ihn hinstellst, kannst du dich auf ihn verlassen. Das hat er gezeigt in den Spielen, wo er in der Innenverteidigung gespielt hat. Natürlich ist auch Konrad Laimer eine Möglichkeit. Er hat häufig in Leipzig, in der österreichischen Nationalmannschaft, aber auch beim FC Bayern hinten rechts gespielt", fügte der Rekord-Nationalspieler an.

Goretzka wurde in der Champions League am Dienstag rund zehn Minuten vor dem Ende im Mittelfeld eingewechselt, erzielte in der Nachspielzeit den Endstand zum 9:2.

Cheftrainer Vincent Kompany scheint hinten rechts vorerst auf Guerreiro zu setzen. "Einen Linksverteidiger auf die rechte Seite zu ziehen, heißt: wenig Vertrauen in die anderen", meinte Matthäus dazu.