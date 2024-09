Medien: Hertha BSC plant Not-Verpflichtung

IMAGO/Matthias Koch

Christian Fiél hat bei Hertha BSC ein Personalpuzzle zu lösen

Da die Personaldecke in der Abwehrmitte nicht gerade ausufernd dick war, verpflichtete Hertha BSC am Ende der Sommertransferperiode den ablösefreien John Brooks, der seine Karriere einst bei der Alten Dame aus Berlin begann. Bitter nur: Rund drei Wochen später herrscht erneut Alarmstufe Rot in der Defensive.

Kaum bei Hertha BSC gelandet, verletzte sich John Brooks am Sprunggelenk, wann der 31-Jährige in den Spielbetrieb zurückkehrt, steht noch nicht fest. Da es am vergangenen Spieltag auch Talent Linus Gechter erwischte (der 20-jährige verletzte sich beim 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf schwer an der Schulter), herrscht in der Hauptstadt derzeit akuter Personalmangel in der Innenverteidigung - eine weitere Verpflichtung soll daher in Betracht gezogen werden.

Intern prüfe man in Berlin derzeit, ob sich auf dem Markt ein passender vertragsloser Innenverteidiger befinde. Das berichtet der "kicker". Den Namen eines möglichen Neuzugangs nennt das Fachmagazin allerdings nicht.

Ein Mangel an vertragslosen Akteuren, die ihre Stärken in der Abwehrmitte haben, existiert auf jeden Fall nicht. Derzeit befinden sich unter anderem Stars wie Sergio Ramos oder Joel Matip auf Vereinssuche, deren Gehalt die Hertha aber wohl ohnehin nicht stemmen könnte.

Ex-Star des FC Schalke 04 könnte verlockend für Hertha BSC sein

Auf den ersten Blick interessant erscheinen hingegen Timo Baumgartl, der den FC Schalke 04 im Sommer verlassen musste, Omar Rekik, der in der Jugend schon für die Berliner spielte und dessen Bruder Karim ebenfalls eine Hertha-Vergangenheit hat, sowie Routinier Ömer Toprak, der zuletzt beim türkischen Klub Antalyaspor unter Vertrag stand.

Dass Handlungsbedarf besteht, steht zumindest außer Frage. Mit Kapitän Toni Leistner und Marton Dárdai stehen derzeit nur zwei fitte Innenverteidiger im Kader, Mittelfeldspieler Pascal Klemens könnte zudem aushelfen.