Starcoach beeindruckt! Top-Klub jagt Wirtz

IMAGO/Marcel van Dorst/DeFodi Images

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen sorgt für Furore

Mit einem Doppelpack bei seinem Debüt in der europäischen Fußball-Königsklasse Champions League hat Florian Wirtz beim 4:0-Erfolg von Bayer Leverkusen gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstag einmal mehr seine Ausnahmestellung unter Beweis gestellt. Dass der 21-Jährige zu den herausragenden Talenten zählt, ist natürlich auch der Konkurrenz nicht entgangen - vor allem Manchester City soll sich für einen Transfer-Poker wappnen.

Starcoach Pep Guardiola soll den Namen von Florian Wirtz auf einer Liste mit Transferzielen von Manchester City mit der höchsten Prioritätsstufe versehen haben. Das geht aus einen Bericht der katalanischen Online-Zeitung "El Nacional" hervor.

Demnach sind Guardiola und Co. bereit, "alles zu tun", um den Youngster nach Manchester zu locken, da man ihm zutraut, in den kommenden Jahren einer der ganz großen Stars des Weltfußballs zu sein, heißt es. Im Raum steht eine Offerte von mindestens 100 Millionen Euro, die auf den Tisch der Werkself flattern soll.

Guardiola soll vor allem aufgrund von Wirtz' Vielseitigkeit beeindruckt sein, berichtet "El Nacional" weiter.

FC Bayern und Real Madrid sollen ebenfalls Interesse haben

Allerdings wird ebenfalls hervorgehoben, dass ManCity nicht der einzige Gigant sein wird, der die Fühler nach Wirtz ausstrecken dürfte. Allen voran Real Madrid und der FC Bayern werden ebenfalls immer wieder als heiße Interessenten aufgeführt.

Als großes Ass im Ärmel der Engländer gilt dem Bericht zufolge allerdings Guardiola, der die Strahlkraft besitzt, den Überflieger von einem Engagement in der Premier League zu überzeugen. Allerdings liegt in der Personalie auch die Krux begraben. Dass 53-Jährige über den Sommer 2025 hinaus Trainer de Sky Blues bleibt, ist noch längst nicht in Stein gemeißelt. Sein Vertrag endet nach der Saison. Zuletzt wurden immer wieder Stimmen laut, die nahelegten, dass die Liaison nach dann neun Jahren enden könnte.