Kane fegt Olise-Robben-Vergleiche vom Tisch

IMAGO/RHR-FOTO

Harry Kane und Michael Olise waren beim Kantersieg des FC Bayern gut aufgelegt

Michael Olise war mit vier Torbeteiligungen der herausragende Akteur auf Seiten des FC Bayern beim 5:0-Auswärtssieg gegen Werder Bremen am Samstag. Vergleiche mit der Münchner Klub-Ikone Arjen Robben will sein Mitspieler Harry Kane aber noch nicht gelten lassen.

Sommerneuzugang Michael Olise vom FC Bayern verzückt die Fußball-Bundesliga. Nach seinen zwei Toren und zwei Vorlagen beim Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen wurde der Rechtsaußen sogar schon mit Legende Arjen Robben verglichen.

"Das ist ein großer Vergleich, das ist noch ein langer Weg", wischte Olises Mitspieler Harry Kane den Vergleich nach dem dritten Kantersieg in Folge weg und stellte klar: "Robben war einer der Besten der Welt auf seiner Position."

Der heute 40-Jährige spielte zwischen 2009 und 2019 für den FC Bayern, gewann in dieser Zeit acht Meistertitel, fünf Pokalsiege und einmal die Champions League. Für die Münchner lieferte er 144 Tore und 101 Vorlagen in 309 Pflichtspielen - davon ist Olise natürlich noch weit entfernt.

Michael Olise "genießt" seine Zeit beim FC Bayern

"Aber", schob Kane mit Blick auf seinen neuen Mitspieler hinzu: "Michael genießt seinen Fußball, genießt seine Zeit in München. Er war heute fantastisch."

Der 22-Jährige sei eine "konstante Gefahr" im Spiel gegen völlig überforderte Bremer gewesen. "Er ist in erster Linie ein richtig guter Spieler. Zudem ist er ein top Junge. Er genießt es, in München zu sein."

Bayer Leverkusen zu Gast beim FC Bayern: "Es sollte ein tolles Spiel werden"

Binnen sieben Tagen hat die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany sagenhafte 20 Tore erzielt. "Es war eine tolle Woche", konstatierte Kane bei "Sky": "Respekt an die Jungs für die Einstellung und die Mentalität, die wir in jedem Spiel bisher gezeigt haben. Wir sind wieder auswärts bei einem Team, das lange in der Liga nicht verloren hatte - wie wir gespielt haben, mit und ohne Ball, ist, wie wir jedes Spiel spielen wollen."

Grundstein des derzeitigen Erfolgs sei auch die steigende Fitness der Spieler, so Kane. "Wir bringen andere Teams in Bereiche, die sie nicht aufrechterhalten können. Wir haben es in dem Spiel wieder gesehen: Nach dem dritten, vierten und fünften Tor wollten wir immer noch ein weiteres. Unser Ziel ist, Teams physisch dahinzubringen, wo sie nicht sein wollen."

Am kommenden Spieltag Samstag (18:30 Uhr) wartet auf den FC Bayern mit dem Heimspiel gegen Doublesieger Bayer Leverkusen der erste echte Härtetest der Saison. "Wir müssen dieselbe Mentalität und denselben Hunger bringen, den wir bisher in jedem Spiel gezeigt haben. Wir sind zuhause während des Oktoberfests - es sollte ein tolles Spiel werden", sagte Kane.