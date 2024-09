Bayern gehen gut gelaunt auf die Wiesn

IMAGO/Oliver Baumgart

Max Eberl vom FC Bayern kann seinen Geburtstag auf den Wiesn feiern

20 Treffer in einer Woche - den Besuch auf dem Oktoberfest hatten sich die torhungrigen Bayern-Profis um Jungstar Michael Olise mehr als verdient.

"Das ist Tradition, und Tradition muss man akzeptieren", sagte Ungeschlagen-Coach Vincent Kompany, der seinen Spielern schon vor der Reise an die Weser die eine oder andere Maß in Aussicht gestellt hatte.

Nach dem beeindruckend dominanten Auftritt und dem ungefährdeten 5:0 beim einstigen Titelrivalen konnte der neue Bayern-Trainer erst recht gönnerhaft sein.

"Bremen ist immer ein gefährliches Spiel, aber die Jungs haben es super gemacht", sagte der Belgier, der das Spiel des Bayern-Teams bereits in kurzer Zeit geprägt hat. Spielfreude statt Taktik-Last heißt es nach der kurzen Thomas-Tuchel-Ära wieder beim Rekordmeister.

In bester Laune auf die Wiesn

Am Sonntag konnten sich die Bayern daher bester Laune in die Lederhosen zwängen, um mit ihren Partnerinnen einen entspannten Tag auf der Wiesn zu verbringen. "Ich hatte die Lederhose lange nicht mehr an. Nach so einem Sieg trägt man sie natürlich gerne und kann auch das eine oder andere Bier trinken", sagte Sportvorstand Max Eberl, der am Samstag seinen 51. Geburtstag feierte und daher am Sonntag doppelten Grund zum Anstoßen hatte.

Dass sich die Bayern mit der dritten Tor-Gala in Serie auf das Oktoberfest einstimmten, hatte ganz viel mit Olise zu tun. Der 53-Millionen-Euro-Mann von Cyrstal Palace zeigte seine bislang stärkste Leistung im Münchner Trikot und zerlegte die hoffnungslos überforderten Bremer mit zwei Treffern und zwei Vorlagen fast im Alleingang.

Dafür gab es ein Sonderlob von Top-Torschütze Harry Kane. "Michael war eine konstante Gefahr", sagte Kane über den 22 Jahre alten Rechtsaußen. "Er ist in erster Linie ein richtig guter Spieler. Zudem ist er ein top Junge. Er genießt es, in München zu sein", sagte Kane über den Nationalspieler Frankreichs.

Am kommenden Samstag im Topspiel gegen Bayer Leverkusen will der deutsche Rekordmeister dann nachlegen. "Leverkusen ist amtierender deutscher Meister, hat eine herausragende Qualität. Das wird der erste richtige Gradmesser sein", sagte Eberl. "Wir freuen uns darauf."