Neuer Schalke-Coach degradiert mehrere Spieler

Jakop Fimpel coacht den FC Schalke 04 interimsweise

Interimstrainer Jakob Fimpel hat seine voraussichtlich kurze Amtszeit beim FC Schalke 04 direkt mit einer knallharten Maßnahme begonnen.

Wie der Klub am Montag in einer Mitteilung bestätigte, setzt der 35-Jährige in den kommenden Tagen auf eine verkleinerte Trainingsgruppe.

Das betrifft mehrere junge Spieler im Kader der Knappen: Felipe Sanchez (20), Martin Wasinski (20), Emil Hojlund (19), Taylan Bulut (18), Ilyes Hamache (21) oder Torhüter Luca Podlech (19) sind weiter fürs Profi-Training gesetzt, die Neuzugänge Mauro Zalazar (19), Bruder des ehemaligen S04-Profis Rodrigo Zalazar, und Aris Bayindir (17) sowie Peter Remmert (19) jedoch nicht.

Sie trainieren künftig in der Schalker U23, dem Team also, für das Fimpel vor seiner vorübergehenden Beförderung in die hauptverantwortliche Rolle beim Zweitligisten verantwortlich war.

Wie der S04 weiter verkündete, nimmt U23-Kapitän Tim Albutat dagegen vorerst am Profi-Training teil.

Wer bei der Schalker Zweitvertretung interimsweise die Geschicke lenkt, ist inzwischen ebenfalls klar: Vereinsikone Tomasz Waldoch rückt vom Co- zum Cheftrainer auf. Ihm zur Seite stehen weiterhin Willi Landgraf als Assistent sowie Torwart-Trainer Christian Wetklo, wie Schalke am Montag bekanntgab.

FC Schalke 04: Fimpel-Debüt bei Aufsteiger Preußen Münster

Die erste Partie der Schalker U23 mit Waldoch als Chef an der Seitenlinie wird das Kracher-Duell in der Regionalliga West gegen den MSV Duisburg am Samstag (20:00 Uhr). Am 5. Oktober steht das Auswärtsspiel (14:00 Uhr) bei den Sportfreunden Lotte auf dem Programm.

Fimpel und die S04-Profis gastieren dagegen am Samstag (20:30 Uhr) bei Preußen Münster. Der Aufsteiger war holprig in die Saison gestartet, fuhr aber ausgerechnet vor dem Duell mit Schalke zuletzt den ersten Sieg der Spielzeit ein, ein 3:0 (1:0) bei Jahn Regensburg.