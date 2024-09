Matthäus außer sich: "Eine Frechheit!"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Lothar Matthäus sprach von einem offensichtlichen Betrug am deutschen Fußball

Es ist die Szene, die noch jeder deutscher Fußball-Fan in bitterböser Erinnerung hat: Im Viertelfinal-Duell Deutschland gegen Spanien läuft die Verlängerung, als Verteidiger Cucurella im eigenen Strafraum einen deutschen Abschluss mit der Hand abblockt. Der fällige Elfmeter bleibt aus, kurze Zeit später trifft Mikel Merino in der 119. Minute zum 2:1 für Spanien. Auch Monate später erregt dieser Moment noch große Emotionen.

Zu Beginn dieser Woche hat die UEFA de facto eingeräumt, dass es sich bei dem nicht gegebenen Elfmeter für Deutschland durch Referee Anthony Taylor aus England um eine Fehlentscheidung gehandelt habe.

"In diesem Fall stoppt der Verteidiger den Torschuss dadurch, dass sein Arm, der nicht sehr nahe am Körper liegt, diesen vergrößert, sodass ein Strafstoß hätte gegeben werden müssen", hieß es in einem Dokument der UEFA-Schiedsrichterkommission, welches auf dem spanischen Portal "Relevo" veröffentlicht wurde.

Das vermeintliche Schuldeingeständnis der UEFA schlug am Montag direkt hohe Wellen. Auch Deutschlands Rekordnationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus äußerte sich zu dem internen Schreiben der UEFA, welches in Spanien den Weg in die Öffentlichkeit fand.

Matthäus: "Wir sind offenbar betrogen worden"

"Wenn es stimmt, dass die UEFA jetzt zugibt, dass es eine Fehlentscheidung war – dann sind wir offenbar betrogen worden! Dann war die angebliche Anweisung nur eine Ausrede. Eigentlich eine Frechheit, dass es jetzt zugegeben wird, was damals alle gesehen haben", schimpfte der 63-Jährige in der "Bild".

Matthäus habe schon damals am 5. Juli direkt gesagt, dass es sich um eine klares Handspiel von Cucurella handelte. "Dann kam am Tag danach die Nachricht, dass es eine Anweisung des Schiri-Obmannes der UEFA gegeben habe, keinen Elfer zu pfeifen, wenn der Arm locker herunterhängt. Deswegen habe ich gesagt, dass die Entscheidung nachzuvollziehen ist, keinen Elfer zu geben. Aber heute stellt sich die Frage: Gab es diese Anweisung in Wirklichkeit gar nicht? Um das aufzuklären, würden mich die Aussagen des Schiedsrichters und des VAR interessieren."

Der geblockte Musiala-Schuss in der 107. Minute zwischen Deutschland und Spanien bleibt ein Politikum.