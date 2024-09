So reagiert Werders Profi-Boss auf Weisers Wiesn-Trip

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Mitchell Weiser (M.) war mit Werder gegen den FC Bayern chancenlos

Kann man mal so machen: Am Tag nach der bitterbösen 0:5-Klatsche gegen den FC Bayern reiste Mitchell Weiser von Werder Bremen vom hohen Norden nach München, um den Sonntag auf dem Oktoberfest zu feiern. Er saß dabei zeitweise am Tisch der Bayern-Stars um Serge Gnabry, Jamal Musiala oder Leon Goretzka, was an der Weser für einige Irritationen sorgte.

Im Vorfeld hatte der 30-Jährige den Mund noch ziemlich voll genommen, hatte vor dem Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister unter anderem gesagt: "Ich bin mir sicher, dass wir nicht so unter die Räder kommen werden. Dazu sind wir zu stabil, zu eingespielt. Wir glauben an einen Sieg [...]. Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen. Wenn die neun machen, machen wir zehn."

Aussagen, die dem Rechtsverteidiger während der Partie und danach ziemlich um die Ohren flogen, ging Werder Bremen doch mit 0:5 sang- und klanglos vor heimischem Publikum unter. Nach den 90 Minuten im Weserstadion belegte auch die desaströse Statistik von 0:25 Torschüssen, wie unterlegen Weder auf eigenem Geläuf gegen den Rekordmeister war.

Werder-Stammspieler Weiser reiste am Tag nach der 0:5-Klatsche trotzdem in Richtung Süden, um auf dem Münchner Oktoberfest den Kopf freizukriegen. Bilder zeigten ihn beim gemeinsamen Feiern mit mehreren Bayern-Stars im "Schützenzelt" auf der Theresienwiese.

Werner gab bis Mittwoch trainingsfrei

Dass es ausgerechnet mit den Spielerkollegen auf eine Veranstaltung ging, die Weiser und seinen Bremen nur 24 Stunden zuvor noch eine überdeutliche Lektion erteilt hatten, war für den rechten Schienenspieler offensichtlich kein Problem.

Ebenso wenig für Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder Bremen, der sich in der "Bild" zum Wiesn-Besuch Weisers äußerte: "Entspannung ist für die Jungs wichtig. Ich finde es völlig okay, auch wenn das Spiel gegen die Bayern erst einen Tag her war. Mitch kennt den einen oder anderen Spieler aus seiner Bayern-Vergangenheit und der Terminkalender gibt es nun mal her, solch einen Besuch jetzt abzustatten."

SVW-Cheftrainer Ole Werner bittet erst am Mittwoch wieder zum Mannschaftstraining, hatte den Profis bis dahin frei gegeben.