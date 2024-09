Weltstar war angeblich Thema bei Union Berlin

Musiu0

Marcelo (v.l.) feierte mit Real viele Erfolge

In den vergangenen Jahren hat Union Berlin mit einigen spektakulären Transfers für Aufsehen gesorgt. Nun wurde ein neuer Name enthüllt, der in der Saison 22/23 ein Thema bei den Köpenickern gewesen sein soll.

Hätte ein Real-Star beinahe für Union Berlin gespielt? Wie die "Bild" berichtet, habe sich der Bundesligist in der Saison 2022/23 mit einem echten Weltstar beschäftigt. Demnach sei der Name des Brasilianers Marcelo durch den Klub "gegeistert".

Damals spielte Niko Gießelmann auf der Linksverteidigerposition der Berliner. Der jetzige Dortmunder Julian Ryerson sprang dort ebenfalls ein.

Trotz der angeblichen Gedankenspiele der Unioner kam es aber nicht zu einem Wechsel nach Berlin.

Marcelo gelang bei Real Madrid der große Durchbruch. Bei den Königlichen holte er fünf Mal den Champions-League-Pokal, wurde sechsmal spanischer Meister und zweimal Pokalsieger.

Über Griechenland zurück in die Heimat

2022 endete dann der Vertrag des Brasilianers bei Real. Marcelo schloss sich daraufhin Olympiakos Piräus an, konnte dort aber nicht an seine sportlichen Erfolge anknüpfen.

Im Jahr darauf schloss sich der 36-Jährige seinem Heimatklub Fluminense an, wo er noch heute aufläuft.

Im Januar 2023 geisterte der Name eines weiteren Weltstars durch Berlin: Mit Isco war sich der FCU auch eigentlich schon einig. Der Spanier sollte für die Rückrunde unterschreiben. Kurz vor Ende der Transferfrist platze dann der Deal.

In der vergangenen Saison beendete Union das Missverständnis mit Italien-Star Leonardo Bonucci vorzeitig. Der Europameister von 2021 wechselte zum türkischen Klub Fenerbahce und beendete im Sommer die Karriere. Auch Nationalspieler Robin Gosens hat den Klub inzwischen verlassen.

In der aktuellen Saison läuft es auch ohne die ganz großen Namen. Union Berlin steht nach den ersten vier Spielen auf Platz sechs der Bundesliga-Tabelle - noch vor Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart.