Tah vor Kracher gegen den FC Bayern "nicht zufrieden"

IMAGO/Hesham Elsherif

Jonathan Tah trifft mit Bayer Leverkusen auf den FC Bayern

Vor dem auch für ihn hochbrisanten Kracher gegen den FC Bayern hadert Bayer Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah mit den Defensivleistungen des Doublesiegers.

Die Bilanz von neun Gegentoren in vier Bundesligaspielen störe ihn "extrem", bekannte der Nationalspieler in einem "Sportschau"-Interview nach dem knappen 4:3-Sieg der Werkself gegen den VfL Wolfsburg. "Damit bin ich absolut nicht zufrieden."

Bayer spielte bislang kein einziges Mal zu Null, vor dem Wolfsburg-Spiel gab es ein 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach, eine 2:3-Pleite gegen RB Leipzig sowie einen 4:1-Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

"Die Gegner sind einfach alle gut genug, diese eine Sekunde, in der du schläfst oder nicht intensiv genug im Zweikampf bist, auszunutzen. Das sind am Ende kleine Details", äußerte sich Tah zu den Gründen der Anfälligkeit. "Du kannst nicht sagen, dass wir über das ganze Spiel die Zweikämpfe schlecht geführt haben – aber in diesen kleinen Momenten. Dann kriegst du die Gegentore, daran müssen wir arbeiten und dahin kommen, um wieder auf diesem Level zu sein."

Das Duell mit dem FC Bayern ist für Tah ein besonderes. Im Sommer wollte der 28-Jährige nach München wechseln, soll sich mit dem deutschen Rekordmeister bereits einig gewesen sein. Die Vereine lagen bei ihren Ablösevorstellungen dem Vernehmen nach aber fünf Millionen Euro auseinander und so platzte der Wechsel letztlich.

Bayer Leverkusen "zu 100 Prozent bereit" für den FC Bayern

"Wir sind absolut bereit, zu 100 Prozent", sagte Tah mit Blick auf die Partie in der Allianz Arena. "Wir freuen uns darauf, wir wissen, dass es ein hartes Spiel wird und sie alles reinwerfen. Wir gehen natürlich auch mit vollem Selbstvertrauen dahin. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, wozu wir fähig sind. Das wollen wir zu 100 Prozent abrufen und natürlich mit einem Sieg nach Hause fahren."

Einfach wird das nicht: Der FC Bayern ist unter dem neuen Trainer Vincent Kompany furios in die Saison gestartet. Vier Siege in vier Spielen und ein Torverhältnis von 16:3 stehen zu Buche.