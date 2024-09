FC Barcelona offenbar ganz heiß auf Star des FC Bayern

IMAGO/CB

Joshua Kimmich (l.) spielt seit 2015 für den FC Bayern

Da der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern aktuell nur noch bis zum Saisonende datiert ist, ranken sich weiterhin Transfer-Spekulationen um den deutschen Nationalspieler. Nun wird dem FC Barcelona abermals großes Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt.

Laut Transfer-Reporter Ekrem Konur genießt die mutmaßlich angestrebte Verpflichtung von Kimmich beim FC Barcelona "Priorität".

Der spanische Erstligist soll sich darauf vorbereiten, frühzeitig die Gespräche mit dem 29-Jährigen aufzunehmen. Barca will anderen Klubs offenbar zuvorkommen und damit seine eigenen Chancen erhöhen, so der Tenor.

FC Bayern will mit Kimmich verlängern

Die Gerüchte rund um den FC Barcelona und Kimmich sind nicht neu. Den Katalanen wird schon seit vielen Monaten großes Interesse am Mittelfeldmann nachgesagt, richtig heiß wurde es bislang aber nicht.

Kimmich ist nur noch bis zum Saisonende an den FC Bayern gebunden. Eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße erscheint aber im Bereich des Möglichen zu liegen.

Kimmich spiele aktuell "eine herausragende Saison. Auch unter dem neuen Trainer ist er eines der Gesichter des Vereins und das soll er auch in Zukunft sein. Er hat richtig Spaß an dem, was er macht, spielt richtig stark", machte Münchens Sportdirektor Christoph Freund bei "Welt TV" zuletzt deutlich, dass der FC Bayern eine weitere Zusammenarbeit mit dem Nationalmannschaftskapitän anstrebt.

FC Liverpool beobachtet Kimmich-Situation

Kimmich spielt bereits seit 2015 für den FC Bayern. Das Portal "CaughtOffside" berichtete kürzlich, dass der FC Liverpool den Routinier nach wie vor auf dem Radar habe.

Das Interesse von Paris Saint-Germain soll hingegen "abgekühlt" sein. Der französische Meister holte im Sommer Joao Neves für das Mittelfeldzentrum. PSG sieht sich mit dem 19 Jahre alten Portugiesen wohl gut aufgestellt.