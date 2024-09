Werder-Star legt sich kurioses Verbot auf

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Amos Pieper (M.) will bei Werder Bremen schnell wieder zum Stammspieler werden

Amos Pieper hat dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen in den letzten Jahren immer wieder mit hartnäckigen Verletzungen gefehlt. Zuletzt musste er wochenlang mit einer Muskelverletzung passen, kam erst am vergangenen Samstag beim 0:5-Debakel gegen den FC Bayern zu seinem ersten Erstliga-Einsatz nach fast einem halben Jahr. Um nun den vollen Fokus auf den Fußball zu richten, hat sich der Verteidiger sogar ein ungewöhnliches Verbot auferlegt.

Eigentlich zählt das Golfspielen zu einem beliebten Hobby bei dem 26-Jährigen, der vor seinem Werder-Wechsel im Sommer 2022 auch schon für Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld unter Vertrag gestanden hatte.

Wie Pieper nun selbst erklärte, will er das Golfen nun aber vorerst sein lassen, um seine volle Konzentration auf den Fußball bei Werder Bremen zu richten.

"Auch, wenn es da vielleicht keinen Zusammenhang gibt, habe ich mir jetzt gesagt, dass ich einen Tick zu oft verletzt war, um das intensiv weiterzuverfolgen", führte der Innenverteidiger gegenüber einer Medienrunde aus.

Pieper stand gerne mit seinen Werder-Kollegen Mitchell Weiser und Niklas Stark gemeinsam auf dem Golfplatz, nun seien die zwei "viel zu zweit unterwegs", wie er nach seinem Pflichtspiel-Comeback erwähnte.

Werder Bremen am Sonntag zu Gast in Hoffenheim

Das vorübergehende Golf-Verbot habe sich Pieper laut eigener Aussage "selbst auferlegt", wie er betonte: "Ich möchte jetzt erst mal wieder konstant einem Bundesliga-Kader angehören und Fußball spielen, bevor da irgendwas anderes kommt."

Sollte er seine Verletzungsmisere im Werder-Trikot endlich überwunden haben, könnte es irgendwann in der Zukunft auch nochmal auf den Golfplatz zurückgehen, so Pieper: "Ich werde das sicherlich irgendwann wieder intensivieren."

Nach der bitteren Heimklatsche gegen den FC Bayern vom vergangenen Wochenende will Werder Bremen am kommenden Sonntagabend bei der TSG 1899 Hoffenheim (Anstoß 17:30 Uhr) wieder in die Spur finden.