Nach Aus für Mailand: Rom als alternativer Finalort 2027?

IMAGO/FRED PORCU

Das Champions-League-Finale 2027 könnte in Rom stattfinden

Wenn nicht Mailand, dann eben Rom - Hauptsache Italien: Nach dem Aus für das San Siro als Austragungsort des Champions-League-Finales 2027 will sich der Italienische Fußballverband (FIGC) mit dem Stadio Olimpico in Rom bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) bewerben. Dies teilte die FIGC mit.

Am Dienstag hatte die UEFA verkündet, dass das Finale 2027 anders als geplant nicht in Mailand stattfinden werde. Begründet wurde dies damit, dass es keine Garantien gebe, dass das San Siro und die unmittelbare Umgebung "nicht von Renovierungsarbeiten betroffen sein würden".

Es soll nun ein neues Bewerbungsverfahren geben. Die Entscheidung über den neuen Ausrichter werde laut UEFA "voraussichtlich im Mai oder Juni 2025 fallen".

Im vergangenen Mai hatte die UEFA die Finalorte der europäischen Endspiele bis 2027 verkündet. Die finale Vergabe an Mailand war mit dem Verweis auf fehlende Informationen zu den Sanierungsplänen vertagt worden. Das Endspiel der Königsklasse 2025 findet in München statt, jenes 2026 in Budapest.