Carro will in Zukunft "weniger impulsiv" sein

Fernando Carro freut sich auf das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen

Nicht nur Anhänger vom FC Bayern und Meister Bayer Leverkusen freuen sich auf das Spitzenspiel der beiden Teams in München, große Teile Fußball-Deutschlands sind auf den Ausgang des Duells gespannt. Bayer-Boss Fernando Carro freut sich über die erhöhte Aufmerksamkeit für seinen Verein und plant deshalb eine Änderung.

Vor dem Gipfeltreffen in München zwischen Rekordmeister und amtierendem Meister äußerte sich Bayer-Boss Fernando Carro auf "Linkedin". Dass die Bayern das erste Mal seit elf Jahren einen Meister in der Allianz-Arena begrüßen, sei "ein besonderes Gefühl".

Es sei spannend zu sehen, wie "Erfolg die Dinge verändert". So würden seine Worte viel mehr Beachtung finden. Das musste der Spanier vor einigen Wochen unfreiwillig feststellen, als ihm eine Äußerung über FCB-Manager Max Eberl bei einem vereinsinternen Fan-Treffen auf die Füße fiel.

Vor FC Bayern - Leverkusen: Carro will "weniger impulsiv" sein

"Ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts", sagte Carro damals. Nach den wenig überraschend Unmutsbekundungen aus München ruderte der Leverkusen-CEO später zurück. "Ich werde versuchen, in Zukunft weniger impulsiv zu sein. Auch wenn mir das nicht immer leicht fallen wird, wie einige von euch wissen."

In der Causa Carro-Eberl schlagen also beide inzwischen ruhige Töne an. So erklärte Eberl zuletzt bei "Sport1": "Fernando hat mir bei der Champions-League-Auslosung gesagt, dass er sauer auf mich ist, seitdem ich den Wechsel von Florian Wirtz von Köln nach Leverkusen kommentiert habe. Aber ist egal."

Ähnlich wie jetzt bei Carro seien damals auch Eberls Aussagen in unbeabsichtigter Weise wiedergegeben worden. So habe der damalige Gladbach-Sportchef durchaus "Verständnis" für den Transfer, auch wenn dieser im Prinzip gegen ein Agreement zwischen Köln, Leverkusen und Gladbach verstieß.

Vor dem Spitzenspiel in München will Carro wieder den Blick aufs Sportliche richten. "Bayer München in der Allianz-Arena - das ist die größte Herausforderung, die die Bundesliga zu bieten hat", schrieb Carro. "Wir müssen unsere beste Leistung abrufen."