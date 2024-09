Wirtz zum FC Bayern? Experte hat klare Meinung

IMAGO/Laci Perenyi

Florian Wirtz soll auch beim FC Bayern Interesse geweckt haben

Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zaubern Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Jamal Musiala vom FC Bayern regelmäßig Seite an Seite. Gerüchten zufolge soll man in München großes Interesse daran haben, dass das Duo bald auch gemeinsam für den deutschen Rekordmeister wirbelt. Ein ehemaliger Funktionär der Bayern und der Werkself glaubt allerdings nicht wirklich daran, dass dieser Coup gelingen kann.

"Ich glaube nicht, dass Florian [Wirtz, d.Red.] in absehbarer Zeit mit Jamal Musiala zusammenspielen wird", schätzt der langjährige Bundesliga-Funktionär Michael Reschke im "ran"-Interview die Chancen des FC Bayern auf einen Kauf des 21-jährigen Superstars von Bayer Leverkusen ein.

Der 66-Jährige, der im deutschen Fußball-Oberhaus bereits für Bayer, die Bayern, den VfB Stuttgart und den FC Schalke 04 tätig war, würde zwar darauf wetten, dass Wirtz Leverkusen "über kurz oder lang", spätestens aber im Sommer 2026 den Rücken kehren werde, ein Engagement in München ist für Reschke allerdings nicht das wahrscheinlichste Szenario.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Wirtz vor allem bei der absoluten europäischen Prominenz um Real Madrid, Manchester City und Paris Saint-Germain gehandelt. Auch der FC Bayern gilt allerdings immer wieder als ernster Anwärter auf einen Deal.

Musiala "ein Goldschatz" des FC Bayern

Eine Herausforderung dürfte allerdings vor allem die Ablöseforderung aus Leverkusen werden. Zuletzt kursierten Spekulationen, man werde sich erst ab 150 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen.

Wirtz verlängerte seinen Vertrag erst 2022 durchaus überraschend bis Ende Juni 2027. Im Sommer 2024 betonte er trotz vermeintlich vieler Angebote, noch eine Saison bei Bayer bleiben zu wollen.

Eine Entscheidung, die Reschke sehr positiv einschätzt: "Festzuhalten bleibt, dass es eine sensationelle Entscheidung von ihm war, ohne jeden Zweifel in Leverkusen zu bleiben. Das hat alles, was den Jungen betrifft, noch einmal runder gemacht und ist ein mächtiger Vertrauensbeweis." Diesen hätte sich Bayer, "allen voran" Trainer Xabi Alonso und Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes, "im Dialog mit ihm und der Familie erarbeitet. Florian zahlt es mit Zins und Zinseszins zurück."

Aktuell sieht Reschke Wirtz in seiner Entwicklung übrigens sogar knapp vor Musiala, der ein "Goldschatz" der Bayern sei.

"Wirtz und Musiala sind beide auf dem direkten Weg zur absoluten Weltklasse. Im Moment sehe ich einen Nasenspitzenvorsprung bei Florian. Dass wir in Deutschland überhaupt so außergewöhnliche Spieler haben, ist unfassbar", so Reschke.