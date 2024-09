Wechselt Davies schon im Winter zu Real Madrid?

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Wechselt Alphonso Davies vom FC Bayern zu Real Madrid?

Die Zukunft von Alphonso Davies ist nach wie vor ungeklärt. Der Linksverteidiger des FC Bayern könnte womöglich schon im Winter zu Real Madrid wechseln.

Wie das Portal "DefensaCentral" berichtet, will Real Madrid Davies bereits im Januar unter Vertrag nehmen. Offen sei jedoch, ob der Kanadier einem solchen Szenario zustimmt.

Sollte Davies seinen 2025 auslaufenden Vertrag in München nicht verlängern, droht dem FC Bayern ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer.

Einen Wechsel im Winter, bei dem zumindest noch eine kleine Ablöse eingefahren werden könnte, dürfte der deutsche Rekordmeister daher nicht kategorisch ablehnen.

Weiter heißt es, dass der FC Bayern in den Verhandlungen mit Davies hartnäckig bleibt. Der Bundesligist hatte dem Abwehrspieler schon vor Monaten ein Angebot vorgelegt, dieses lehnte er jedoch ab. Weil die sportliche Führung an der Säbener Straße die Offerte wohl nicht nachbessern will, gilt ein Abschied nach der Saison 2024/25 als wahrscheinlichstes Szenario.

Bei Davies gebe es "aktuell keinen neuen Stand", betonte jüngst auch Sportdirektor Christoph Freund: "Er soll jetzt erst einmal gut Fußball spielen. Wir wissen, wie gut er ist. Er trainiert gut, ist fit. Das ist wichtig."

Davies lässt Zukunft beim FC Bayern offen

Davies selbst hatte gegenüber der "Bild" betont: "Mein voller Fokus liegt bei dieser Mannschaft. Ich spiele jetzt hier bei Bayern München und darauf konzentriere ich mich. Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Deshalb mache ich mir darüber momentan keine Gedanken. Egal, ob ich bleibe oder den Verein verlasse, ich werde diesen Klub immer in meinem Herzen tragen."

Real Madrid wird seit Monaten mit Davies in Verbindung gebracht. Ab Januar könnte der 23-Jährige auch offiziell mit den Königlichen verhandeln und dort theoretisch sogar schon einen Kontrakt ab dem 1. Juli 2025 unterschreiben.