Bericht: Ortega drängt ins deutsche Tor

Stefan Ortega genießt bei Manchester City hohes Ansehen

Wer vertritt den verletzten Marc-André ter Stegen im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim) gelten bei der T-Frage als Favoriten. Aber auch Stefan Ortega von Manchester City wird als Kandidat genannt. Die Nummer zwei der Citizens hegt offenbar große Ambitionen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, soll Ortega mit einem Abschied aus Manchester liebäugeln. Der 31-Jährige wittere die Chance, nach der Verletzung von ter Stegen ins Tor der DFB-Elf zu rücken.

Sollte er von Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola nicht "das klare Signal" bekommen, wenigstens in der kommenden Saison die Nummer eins des englischen Meisters zu sein, wolle Ortega wechseln. Sollte ein großer Klub schon im Winter anklopfen, sei auch ein früherer Wechsel denkbar.

Ortega habe mit City eine mündliche Vereinbarung, bei einem guten Angebot gehen zu dürfen.

Der frühere Bielefelder spielt seit 2022 bei ManCity, wurde als klare Nummer zwei hinter Ederson verpflichtet, kommt bisher auf 35 Pflichtspieleinsätze. Im Klub genießt Ortega ein hohes Standing, weil er immer überzeugte, wenn er ran musste.

Werder Bremens Zetterer als Ortega-Alternative?

In der vergangenen Premier-League-Saison avancierte Ortega gar zum Helden, als er City im Duell mit Tottenham mit einer Wahnsinnsparade im Meisterschaftsrennen gegen den FC Liverpool hielt.

Vor Saisonbeginn machte sich Ortega Hoffnungen auf einen Stammplatz, weil Ederson mit einem Engagement in Saudi-Arabien kokettierte. Ein Transfer kam aber nicht zustande, Ortega blieb auf der Bank.

Laut "Sport Bild" war der Nummer-eins-Plan mit Ortega so ausgereift, dass City schon eine neue Nummer zwei an der Angel hatte: Michael Zetterer. Der Torwart von Werder Bremen habe demnach im Sommer eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gehabt - gültig nur für Manchester City.