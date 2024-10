Überrascht Nagelsmann mit diesem Torwart-Juwel?

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Jonas Urbig ist Stammkeeper beim 1. FC Köln

In der kommenden Woche muss sich Bundestrainer Julian Nagelsmann entschieden haben, mit welchem Torwart er in die kommenden Duelle in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und die Niederlande (14. Oktober) gehen wird. Gesucht wird die Nummer-eins-Lösung nach der schweren Knieverletzung von Barca-Keeper Marc-André ter Stegen.

Nach derzeitigem Stand gelten Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim sowie Alexander Nübel vom VfB Stuttgart als Torhüter mit den größten Chancen auf Einsatzzeiten.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" wird wohl jeder von ihnen jeweils in eine der beiden Nations-League-Partien zwischen den Pfosten stehen, um sich im jeweils ersten A-Länderspiel zu bewähren.

Wie es in dem Fachmagazin weiter heißt, soll als die große Torwart-Hoffnung für die Zukunft beim DFB aber jemand ganz anderes angesehen werden.

Jonas Urbig spielt aktuell seine erste Saison als Stammtorwart bei seinem Ausbildungsverein 1. FC Köln. In den beiden Spielzeiten zuvor war er an Jahn Regensburg beziehungsweise die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und sammelte dort Spielpraxis in der 2. Bundesliga.

FC Bayern fragte bereits nach Urbig

Er gilt laut "Sport Bild" beim DFB als "größte Torwart-Hoffnung für die Zukunft", konkurriert dabei vor allem mit dem Freiburger U21-Nationalkeeper Noah Atubolu.

Jonas Urbig hat in den letzten Jahren ebenfalls die deutschen U-Nationalmannschaften durchlaufen und verdrängte beim 1. FC Köln mit Marvin Schwäbe immerhin einen gestandenen Bundesliga-Torwart zwischen den Pfosten.

Selbst der FC Bayern soll sich schon mit Jonas Urbig befasst haben, im letzten Jahr bereits locker beim Effzeh in Köln angefragt haben.

Sollte dem 1. FC Köln nicht der direkte Wiederaufstieg gelingen, würde Urbig den Klub wohl anderweitig in Richtung erste Liga verlassen. Spätestens dann könnte er auch für die deutsche Nationalmannschaft ein noch konkreteres Thema werden.