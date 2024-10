Kompany? Bayern-Legende mit Zweifeln

IMAGO/Ulrich Wagner

Seit dem Sommer beim FC Bayern: Vincent Kompany

Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany ist der FC Bayern gut in die Saison gestartet. Bei seiner Verpflichtung war der Belgier vielerorts allerdings kritisch beäugt worden. Auch zwei brasilianische Ikonen des deutschen Rekordmeisters waren zunächst skeptisch.

"Ich muss ehrlich sein. Zuerst habe ich gedacht, schafft er das?", gestand Ex-Torjäger Giovane Elber im Interview mit dem Magazin "Sports Illustrated".

Kompany sei schließlich "ein junger Trainer", merkte der 52-Jährige an: "Er hat noch nie so eine Mannschaft trainiert wie den FC Bayern. Vor allem solche Weltklassespieler."

Doch nach den ersten Pflichtspielen hat der Nachfolger von Thomas Tuchel die meisten Zweifler überzeugt.

Elber wurde schon früher umgestimmt. "Nach unserem Trainingslager in Südkorea ist er zu uns an den Tisch gekommen und hat mit uns ein Gespräch geführt. Da habe ich gedacht, das kann ganz gut werden. Und jetzt zeigt er das mit seiner Arbeit", so der Brasilianer.

Vor verfrühter Euphorie warnt er derweil: "Da muss man vorsichtig sein. Die Saison hat gerade erst angefangen. Bei FC Bayern startet die heiße Saison erst ab Januar."

Bayern-Coach Kompany "noch nicht wirklich einzuschätzen"

Auch Elbers Landsmann Jorginho hat das Geschehen an der Säbener Straße weiterhin genau im Blick. Ein Urteil zu Kompanys Arbeit traut sich der 60-Jährige noch nicht zu.

"Man kann seine Fähigkeiten noch nicht wirklich einschätzen", gab Jorginho im Gespräch mit der "tz" zu bedenken. Aber: "Die ersten Spiele waren sehr gut, die Mannschaft ist super in die Saison gestartet."

2023/2024 war der FC Bayern ohne großen Titel geblieben, ein größerer personeller Umbruch folgte. Neben zahlreichen neuen Spielern wurde auch das Trainerteam umgebaut.

Zunächst bemühten sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters um Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso, der einen Wechsel jedoch ablehnte. Auch bei Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick ging man leer aus, ehe die Wahl schlussendlich auf Kompany fiel.

Die meisten Zweifler sind seither verstummt.