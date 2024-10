IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Am Sonntagabend treffen Eintracht Frankfurt und der FC Bayern aufeinander

Am Sonntagabend, den 6. Oktober 2024 ab 17:30 Uhr, tritt der Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern zum zweiten Spitzenspiel nacheinander an. Nachdem es in der Vorwoche zu Hause gegen Bayer Leverkusen (1:1) ging, wartet nun Eintracht Frankfurt auf die Münchner. Wo wird die Partie zwischen der Eintracht und dem FC Bayern live im Fernsehen und Stream übertragen?

Vor heimischem Publikum im Deutsche Bank Park gelangen Eintracht Frankfurt in den Vorjahren immer wieder große Überraschungen gegen den Rekordmeister. Drei Heimspiele wurden in den vergangenen fünf Jahren gegen den FC Bayern gewonnen, zweimal davon sogar mit 5:1.

Auch im Dezember 2023, beim letzten Bundesliga-Heimspiel der Adlerträger gegen die Münchner, setzte es ein 5:1, bei dem sich Omar Marmoush, Eric Dina-Ebimbe (2), Hugo Larsson und Ansgar Knauff in die Torschützenliste eintrugen. Nun hoffen die Frankfurter auf den nächsten Coup gegen den deutschen Branchenprimus.

Hier läuft Eintracht vs. FC Bayern live im TV und Stream

Das Sonntagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern wird live auf der Streaming-Plattform DAZN * übertragen. Die Berichterstattung aus dem Deutsche Bank Park beginnt um 16:45 Uhr.

Daniel Herzog wird durch das Programm führen, ihm steht Michael Ballack als Experte zur Seite. Kommentieren wird Frederik Harder.

sport.de bietet zu der Partie wie gewohnt einen ausführlichen Live-Ticker an.

Vor diesem Bundesliga-Wochenende hatte sich Eintracht Frankfurt bis auf Tabellenplatz zwei vorgearbeitet - mit nur einem Punkt Rückstand auf den FC Bayern.

Der 0:2-Auftaktniederlage beim BVB folgten zuletzt vier Siege in Folge in der Meisterschaft, was den klaren Formanstieg zuletzt unter Cheftrainer Dino Toppmöller belegte.

Auch in der Europa League hatte die SGE zuletzt allen Grund zum Jubeln, wurde am Donnerstagabend doch auswärts mit 3:1 bei Besiktas Istanbul gewonnen.