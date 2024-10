Kehl kritisiert BVB-Versager - Kobel sieht Disziplinlosigkeit

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Kritisiert die BVB-Leistung: Sebastian Kehl

Nach der 1:2-Pleite bei Union Berlin hängt bei Borussia Dortmund der Haussegen schief. Sportdirektor Sebastian Kehl kritisiert das BVB-Kollektiv, Torhüter Gregor Kobel moniert Disziplinlosigkeit im Spiel gegen den Ball.

"Die Herangehensweise, so wie wir die Gegentore kassieren, das darf uns nicht passieren. Wir müssen unser Tor besser verteidigen. Wir müssen unsere Zweikämpfe besser führen. Die erste Halbzeit war einfach nix", sagte Kehl nach dem bitteren Rückschlag in der Hauptstadt.

Kevin Vogt (26./Elfmeter) und Yorbe Vertessen (45.) nutzten eine indiskutable Vorstellung des BVB vor der Pause für ihre Treffer - die Gegentore Nummer zehn und elf in den vergangenen vier Bundesligaspielen für die Borussia. "Das ist einfach viel zu viel. Wir haben sehr viele Fehlpässe", kritisierte Kehl.

Der 44-Jährige sieht das BVB-Team als Ganzes in der Verantwortung. Schließlich stünden genug Nationalspieler in den eigenen Reihen auf dem Feld. "Wie wir uns dann teilweise verhalten, das geht einfach nicht. Das wird auch jeder Spieler selber wissen", sagte Kehl.

BVB "momentan nicht so diszipliniert, dass ..."

Kobel verwies vier Tage nach der 7:1-Gala in der Champions League gegen Celtic auf eine gewisse Müdigkeit beim BVB. "Wir spielen alle drei Tage. Wir kommen spät ins Bett, wir reisen viel", betonte der Schweizer Schlussmann. " Es ist schwierig, dass du alle drei Tage performst über 90 Minuten."

Der BVB-Keeper ergänzte: "Wir sind momentan nicht so diszipliniert, dass wir die Null halten." Es sei gegen Union nicht gelungen, "die zweiten Bälle zu halten", der Gegner sei "präsenter" gewesen. "Wir müssen da ein Stück weit dagegenhalten", forderte der 26-Jährige.

Zu den beiden Treffern der Eisernen sagte Kobel: "Der Elfmeter war unglücklich, auch das zweite Gegentor, wo ich den Ball nicht sehe. Aber wir müssen uns beim Verteidigen in bessere Situationen bringen. Wir haben gut angefangen in der Saison, aber in den letzten Spielen einfach zu viele gute Chancen zugelassen."