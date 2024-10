Schalke kassiert nächste Klatsche: "Es ist bitter für uns"

IMAGO/StefanxRittershaus

Tomasz Waldoch rückt bei der U23 des FC Schalke 04 wieder ins zweite Glied

Während die Profis zuletzt immerhin vier Punkte aus zwei Zweitliga-Partien holten, wachsen die Sorgen bei der U23 des FC Schalke 04. Bei den Sportfreunden Lotte setzte es am Samstag eine 1:4-Klatsche - die siebte (!) Niederlage in Folge in der Regionalliga West für die Knappen.

Dabei war die Partie schon zur Pause gelaufen. Nico Thier (14.), Marc Heider (18.), Kamer Krasniqi (34.) und Kevin Holzweiler (43.) trafen für Lotte. Seok-ju Hong (86.) sorgte aus Schalker Sicht lediglich noch für leichte Ergebniskosmetik.

"Wir sind nach dem ersten Gegentor zusammengebrochen. Wir haben uns nicht gegenseitig unterstützt, die Abstände waren zu groß. Dazu war jeder Schuss gefühlt ein Treffer", wird S04-Interimscoach Tomasz Waldoch von der "WAZ" zitiert.

Der Ex-Profi ergänzte: "Es ist bitter für uns und für die Jungs. Es sind fast immer die gleichen Worte nach jedem Spieltag. Wir werden die Jungs wieder motivieren und versuchen, nächste Woche zu punkten."

Waldoch, der in der Länderspielpause wieder ins zweite Glied hinter Jakob Fimpel rückt, hatte zudem eine weitere Hiobsbotschaft zu verkraften. Abwehrspieler Ngufor Anubodem musste nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus. "Das war Kopf an Kopf", schilderte Waldoch, der in Lotte mit Ibrahima Cissé, Mauro Zalazar und Ilyes Hamache gleich drei etatmäßige Mitglieder des Schalker Profi-Kaders in seine Startelf beorderte.

Rabenschwarzer Tag für Talent des FC Schalke 04

Einen rabenschwarzen Tag erwischte Eigengewächs Philip Buczkowski, der bei den Treffern zum 0:1, 0:2 und 0:3 patzte und von Waldoch zur Pause ausgewechselt wurde. "Ich bin nicht sauer auf Philip. Fehler machen ist erlaubt. Er hat sein zweites Spiel von Anfang an gemacht, ich bin nicht böse. Das gehört zum Fußball dazu", sagte der S04-Übungsleiter.

Jetzt gehe es darum, den 19-Jährigen wieder aufzubauen, so Waldoch. "Ich habe auch als erfahrener Spieler Böcke gemacht. Damit muss man erstmal alleine klarkommen. Aber mir hat auch die Mannschaft geholfen."

Schalke steht mit sieben Zählern aus den bisherigen zehn Saisonspielen zwar noch knapp über dem Strich. Gelingt nach Fimpels Rückkehr aber keine klare Trendwende, droht der Abstiegskampf.