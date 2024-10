Kompany jagt Rekord von Trainerlegende des FC Bayern

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Vincent Kompany ist seit Juli Cheftrainer beim FC Bayern

Losgelöst von der Enttäuschung der 0:1-Niederlage am vergangenen Mittwoch bei Aston Villa in der Champions League ist der FC Bayern vor dem Bundesliga-Duell bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17:30 Uhr) voll auf Sieg gepolt. Cheftrainer Vincent Kompany würde im Falle des Auswärtsdreiers seiner Mannschaft einen 26 Jahre alten Vereinsrekord egalisieren.

In der Bundesliga läuft es bisher für die Münchner, die zum ersten Mal seit zwölf Jahren nur als Herausforderer in das neue Spieljahr gestartet waren.

Vier der ersten fünf Spiele wurden souverän gewonnen, hinzu kam das 1:1 zu Hause gegen den amtierenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen vom letzten Wochenende.

Im Deutsche Bank Park zu Frankfurt soll nun der fünfte Saisonsieg in der Bundesliga glücken, wodurch der FC Bayern seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen könnte.

Auswärts-Startrekord beim FC Bayern hält seit 26 Jahren

Ein möglicher Auswärtssieg bei der Eintracht wäre für Cheftrainer Vincent Kompany gleichzeitig ein historischer: Er würde in die Fußstapfen von Ottmar Hitzfeld treten. Dem fünfmaligen Meistertrainer des FC Bayern ist es als bislang einzigem FCB-Coach gelungen, die ersten vier Auswärtsspiele seiner Amtszeit allesamt zu gewinnen.

Hitzfeld war im Sommer 1998 von Borussia Dortmund nach München gewechselt und holte im ersten Jahr direkt die deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern. Dabei legte er eine formidable Startserie mit dem Rekordmeister hin, spielte vor allem auswärts in den ersten Wochen groß auf.

Die vier Auswärtssiege zum Beginn der Ära Hitzfeld beim FC Bayern sind bis heute von keinem neuen Bayern-Coach übertroffen worden. Kein Pep Guardiola, kein Carlo Ancelotti oder Julian Nagelsmann kamen an diese Startserie auf fremdem Geläuf heran.

Nun schickt sich Vincent Kompany an, den Vereinsrekord beim deutschen Branchenprimus zu egalisieren.