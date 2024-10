"Herausfordernd": Neuer Schalke-Trainer erklärt seinen Stil

IMAGO

Kees van Wonderen ist neuer Cheftrainer des FC Schalke 04

Bereits am Rande des Samstagsabendspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC sickerte durch, dass Kees van Wonderen als Cheftrainer in Gelsenkirchen übernimmt. Die Knappen bestätigten dies am Sonntagmittag. In einem Gespräch mit dem Vereins-TV stellte sich der 55-Jährige den Fans vor.

Am Montag legt Kees van Wonderen als Cheftrainer des FC Schalke 04 so richtig los. Für den Niederländer stehen Medienrunden sowie die erste öffentliche Trainingseinheit mit seiner neuen Mannschaft an. Bereits am Sonntag sprach der 55-Jährige mit dem Schalker Klub-TV über seinen Start und seinen Stil als Trainer.

"Ich bin herausfordernd", erklärte van Wonderen und betonte, von seinen Spielern einzufordern, "dass sie alles tun, um jeden Tag besser zu werden." Im Prozess, den Zweitligisten mit seiner Spielidee vertraut zu machen, bat der ehemalige Abwehrspieler, der bei den Königsblauen bis 2026 unterschrieb, um Geduld.

FC Schalke 04: Kees van Wonderen ein "offenes Buch"

"Ich bin kein Harry Potter, wir können nicht zaubern, wir können in einer kurzen Zeit nicht das möglich machen, was wir am Ende sehen wollen. Aber wir gehen in den Prozess, und jeden Tag wollen wir einen Schritt machen", stellte der neue Cheftrainer klar, der sich selbst als "offenes Buch" bezeichnet.

"Was ich sehe, das sage ich zu dir. Ich kann ruhig sein, ich kann analysierend sein, aber ich kann auch, wenn das nötig ist, emotional sein", erklärte van Wonderen, der erstmals am 19. Oktober bei Hannover 96 an der Seitenlinie des Traditionsklub stehen wird.

"Ich kann jetzt nicht sagen, in drei Wochen ist alles fertig und dann klappt es. Vielleicht brauchen wir mehr Zeit, vielleicht geht es schneller. Das wissen wir nie, das können wir nicht voraussehen", gab der ehemalige niederländische Nationalspieler die Marschroute für die kommenden Wochen auf Schalke vor.