HSV-Star geadelt: "Er kann Weltklasse werden"

IMAGO/UWE KRAFT

Matheo Raab (M.) hielt gegen Düsseldorf die Null für seinen HSV fest

Dank der besten Saisonleistung und dem 3:0-Auswärtssieg bei Tabellenführer Fortuna Düsseldorf hat der Hamburger SV den Anschluss an die Spitze der 2. Bundesliga wieder hergestellt. Beim HSV überragte neben den beiden Torschützen Jean-Luc Dompé und Robert Glatzel (2) auch Keeper Matheo Raab.

Der 25-Jährige kam in den letzten Wochen auf seine ersten drei Saisonspiele, nachdem Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes mit Adduktorenproblemen ausgefallen war.

Nachdem Raab eine Woche zuvor gegen Paderborn noch gepatzt hatte (Endstand 2:2), sicherte er seinen Rothosen nun mit gleich mehreren Rettungstaten das Zu-Null-Spiel sowie den wichtigen Auswärtssieg in Düsseldorf.

Am "Sky"-Mikrofon meinte HSV-Verteidiger Noah Katterbach voller Anerkennung für seinen wiedererstarkten Keeper: "Er hat uns in manchen Situationen den Arsch gerettet."

Ohnehin sieht Katterbach im eigentlichen Ersatztorhüter der Hamburger einen Torhüter mit riesigem Entwicklungspotenzial, wie er weiter ausführte: "Ich sehe im Training, was er für ein Super-Torhüter ist. Er ist relativ jung. Wenn er das so weiterführt, kann er ein Weltklasse-Torhüter werden."

Raab spielte bislang 21 Mal für den Hamburger SV

Lobende Worte, die der Schlussmann selbst wohlwollend zur Kenntnis nahm: "Das schmeichelt mir natürlich. Das war ein Spiel, das überragend lief. Aber wir müssen auf dem Boden bleiben und weitermachen", wurde Raab in der "Bild" darauf angesprochen zitiert.

Trotz der starken Leistung im Düsseldorf-Spiel wird Matheo Raab in zwei Wochen wohl wieder auf der Bank Platz nehmen müssen, wenn am 20. Oktober das nächste Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg ansteht. Bis dahin soll nämlich Stammkeeper Heuer Fernandes eigentlich wieder voll einsatzfähig sein.

Insgesamt hat Raab in seiner bisherigen Zeit beim Hamburger SV 21 Pflichtspiele bestritten.