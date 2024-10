Bericht: Real erwägt Winter-Transfer von Leverkusen-Star

IMAGO/Roger Petzsche

Jeremie Frimpong (l.) von Bayer Leverkusen ist angeblich Thema bei Real Madrid

Real Madrid muss voraussichtlich die restliche Saison auf Rechtsverteidiger Daniel Carvajal verzichten. Die Königlichen blicken auf der Suche nach einem Ersatz offenbar auch in Richtung Bayer Leverkusen.

Laut "Sport Bild" ist Jeremie Frimpong ein Thema bei Real Madrid. Der Name des Niederländers soll demnach im Rahmen einer "ersten Krisenrunde" nach der schweren Kreuzband-Verletzung von Stammkraft Carvajal gefallen sein.

Wie es in dem entsprechenden Medienbericht weiter heißt, soll Frimpong bei Bayer Leverkusen für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel besitzen. Die fällige Ablösesumme würde sich dann angeblich auf rund 40 Millionen Euro belaufen. Im Winter soll der zu zahlende Betrag dagegen "frei verhandelbar" sein, berichtet "Sport Bild".

Ob Bayer Leverkusen den 23-Jährigen dann allerdings ziehen lassen würde, ist fraglich. Frimpong ist beim amtierenden deutschen Meister mit einem Arbeitspapier bis 2028 ausgestattet.

"Sport Bild" zufolge hat sich Real Madrid schon im letzten Frühjahr mit dem Rechtsverteidiger beschäftigt. Zu einem heißen Flirt kam es damals allerdings nicht. Real Madrid soll im Fall eines künftigen Wechsels der "Wunschklub" von Frimpong sein, so der Tenor.

Real Madrid angeblich an Alexander-Arnold interessiert

Der Leverkusener ist aber wohl nicht der einzige Kandidat für die rechte Abwehrseite, den der amtierende Champions-League-Sieger in das Auge gefasst hat.

Die "AS" wollte unlängst vom Interesse an Trent Alexander-Arnold erfahren haben. Das Arbeitspapier des 26-Jährigen beim FC Liverpool läuft am Saisonende aus. Real Madrid soll einen Transfer zum Nulltarif im kommenden Sommer erwägen, berichtete das spanische Sportblatt.

Das Portal "fichajes.net" schrieb dagegen, dass Real Madrid bereits im Winter bezüglich Alexander-Arnold an der Anfield Road anklopfen könnte.