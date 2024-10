England-Rückkehr? Insider spricht über Interesse an Sané

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Beim FC Bayern steht Leroy Sané nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag. Seinen Stammplatz in München hat der deutsche Nationalspieler längst verloren. Daher es wenig verwunderlich, dass die Gerüchteküche rund um den 28-Jährigen brodelt. Ein Insider packt nun über das Interesse von Newcastle United aus.

Das katalanische Portal "El Nacional" hatte zuletzt vermeldet, dass Leroy Sané sich entschlossen habe, dem FC Bayern den Rücken zu kehren und sich Ende Juni ablösefrei einem neuen Arbeitgeber anzuschließen. Demnach ist der Rechtsaußen in München nicht mehr glücklich, da er unter Neu-Trainer Vincent Kompany aktuell nicht zum Stammpersonal zählt.

Zuletzt wurde der FC Barcelona als einer der heißesten Interessenten genannt. Auch über eine Rückkehr in die englische Premier League wird immer wieder spekuliert. Insbesondere Newcastle United soll laut übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung des gebürtigen Esseners interessiert sein.

FC Bayern: Kehrt Leroy Sané nach England zurück?

Der langjährige Scout Mick Brown, der unter anderem für Manchester United arbeitete und in der Szene weiterhin bestens vernetzt ist, geht davon aus, dass die Magpies spätestens im Sommer bei Sané in die Vollen gehen. "In Anbetracht ihrer finanziellen Situation werden sie darauf drängen, ihn zu verpflichten", ist sich der Insider im Gespräch mit "Footballinsider 24/7" sicher.

An dem 28-Jährigen gäbe es "definitiv Interesse". Zahlreiche Klubs von der Insel hätten die Entwicklung des Nationalspielers nach dessen Wechsel von Manchester City zum FC Bayern genau im Auge behalten, so Brown weiter. Der auslaufende Vertrag mache den Rechtsaußen zu einem attraktiven Transfer-Ziel für Newcastle.

"Ich wäre überrascht, wenn sie es nicht zumindest versuchen würden, ihn zu verpflichten. Da er ablösefrei zu haben ist, werden sie versuchen, ihn ohne Ablösesumme zu bekommen, was perfekt für ihre Finanzen wäre", prognostizierte Brown.