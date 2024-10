BVB-Talent wohl rassistisch beleidigt - DFB reagiert

IMAGO/Gonzales Photo/Inaki Esnaola

BVB-Juwel Almugera Kabar wurde rassistisch beleidigt

Borussia Dortmunds Außenverteidiger Almugera Kabar weilt derzeit mit der deutschen U19-Nationalmannschaft bei einem Vier-Länder-Turnier in Rumänien. Dort wurde das BVB-Juwel in der Auftaktpartie gegen Spanien offenbar rassistisch beleidigt. Der DFB hat sich bereits zu Wort gemeldet.

Über den Vorfall berichten mehrere Medien, darunter die "Ruhr Nachrichten". Ein Ausschnitt des spanischen Livestreams von der Partie zeigt demnach eine Diskussion zwischen Kabar und einer Person auf der Tribüne, als der Youngster in der 81. Spielminute einen Einwurf der DFB-Auswahl ausführen will.

Kabar wendet sich anschließend auch an den Schiedsrichter. Mehrfach sagt er hörbar: "Das ist rassistisch". Zudem sprechen in dem Clip auch Kabars Mitspieler Maxim Dal und Bence Dardai mit dem Unparteiischen. Der Neuzugang des VfL Wolfsburg versucht anscheinend, den Referee davon zu überzeugen, den Übeltäter von den Rängen und aus dem Stadion verweisen zu lassen - erfolglos.

Im Livestream des DFB war die Szene aufgrund von Übertragungsproblemen nicht ganz zu sehen.

"Der Vorfall beim U19-Länderspiel in Rumänien ist uns bekannt. Wir arbeiten eng mit der UEFA zusammen, um den genauen Hergang zu besprechen und stehen natürlich auch mit unseren Spielern im Austausch", teilte der Verband auf "dpa"-Anfrage mit. "Der DFB setzt sich grundsätzlich immer und überall für einen diskriminierungsfreien Fußball ein und steht seinen Spieler*innen unterstützend zur Seite."

(Ex-)BVB-Talente treffen für die deutsche U19

Sportlich lief es gut für die U19: Das DFB-Team schlug die 2024 bis dato noch unbesiegten Spanier mit 2:1 (1:1). Die Treffer erzielten der ehemalige BVB-Youngster Paris Brunner (39.) und Dortmunds Mittelfeldhoffnung Kjell Wätjen (76.).

"Wir haben gegen eine absolute Top-Mannschaft gespielt. Bis zu unserem Siegtreffer in der zweiten Halbzeit waren die Spanier die drückende Mannschaft. Aber unsere Jungs haben es gut gemacht und gute Umschaltmomente kreiert", wird Trainer Hanno Balitsch vom DFB zitiert. "Ich bin total zufrieden, wie wir uns nach dem frühen Rückstand reingearbeitet und das Spiel ausgeglichen gestaltet haben. Das gibt uns Rückenwind für die nächsten Spiele."

Bei dem Vier-Länder-Turnier stehen für den deutschen Nachwuchs noch zwei weitere Begegnungen an: gegen Rumänien am Samstag sowie gegen Norwegen am Dienstag.